Miedema en teamgenoten mogen 'gevangenis' verlaten

De Oranje Leeuwinnen zitten in een hotel in Sendai, een paar honderd kilometer ten noorden van Tokio. De staf maakte de situatie aanhangig bij de organisatie van de Olympische Spelen. "Daar vonden we niet alleen begrip, maar ook gehoor voor de omstandigheden. Het is dan ook gelukt om het leven in de bubbel wat te normaliseren en enkele 'versoepelingen' doorgevoerd te krijgen", aldus een woordvoerster van de KNVB. "Daar zijn we uiteraard heel blij mee, want dit is in het kader van mentale gezondheid van sporters heel belangrijk."

Rondje lopen

De speelsters mogen nu hun hotel uit om in een afgesloten deel van de tuin te zitten en een rondje te lopen in het naastgelegen park, mits daar op dat moment geen andere gasten zijn. De voetbalsters hoeven het hotel ook niet meer in via de achteraf gelegen goedereningang en de goederenlift, het mag nu 'gewoon' via de hoofdingang.

Na de met 10-3 gewonnen wedstrijd tegen Zambia waarin Miedema vier keer scoorde, deed ook de Hoogeveense spits haar beklag over het strenge regime in Japan. "Dat je niet af en toe naar buiten kan om een frisse neus te halen, is moeilijk", zei ze. "Helemaal als je alleen op een kamer zit die vrij krap is en waar de wifi ook hapert."

In aanloop naar de volgende wedstrijd, zaterdag tegen Brazilië, is er dus meer ruimte voor ontspanning. De teamleiding benadrukt dat de basisregels gewoon van kracht blijven. Dat betekent onder meer het dragen van mondkapjes, afstand houden en handen wassen. De deelnemers aan de Spelen mogen geen openbare gelegenheden bezoeken.

