Stelling: Ik zet mijn wekker voor wedstrijden op de Olympische Spelen

De Olympische Spelen in Tokio worden morgen officieel geopend. In Japan is het zeven uur later dan bij ons in Drenthe, dat betekent dat veel wedstrijden gepland zijn op het moment dat het hier nacht is.

Kiran Badloe die vanaf een uurtje of vijf Nederlandse tijd op zijn windsurfboard stapt, de eerste judoka's melden zich vanaf 04.00 op de tatami en de hockeyfinales staan om 03.30 uur gepland. Veel Nederlanders komen in actie als hun landgenoten in eigen land op een oor liggen.

Gelukkig wordt er af en toe in Japan ook in de avond gesport, waardoor er ook wedstrijden midden op de dag te zien zijn in Nederland. Zo zagen we Miedema en co gisteren vanaf 13.00 uur de Zambiaanse voetbalvrouwen met 10-3 in de pan hakken en ook een deel van de beachvolleybalwedstrijden is bij ons in de middag te zien.

Stelling

Toch zal het voor de echte sportliefhebber kiezen worden. 's Nachts alles live meepikken of tevreden zijn met terugkijken of samenvattingen de volgende ochtend. Wat doe jij als je favoriete (Drentse) sporter 's nachts of 's ochtends vroeg in actie komt?

