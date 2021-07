Reuzenberenklauw aangepakt in Assen

Het wandelpad in de Asser wijk Marsdijk is al weken gesloten door de overlast van de exoten (Rechten: Omroep Assen / Gerrit Mennink)

In de gemeente Assen is er steeds meer overlast van de reuzenberenklauw. Hierdoor is het wandelpad langs het Messchenpad in de wijk Marsdijk al enkele weken dicht. De gemeente laat weten de reuzenberenklauw te gaan bestrijden op plekken waar het voor overlast zorgt.

Het nieuwe beleid van de gemeente voor het bestrijden van de reuzenberenklauw is dat deze in bermen binnen een afstand van drie meter vanuit paden en op speelplaatsen wordt weggehaald. Hierdoor vermindert het risico op contact met de plant, die een exoot is. "Het bestrijden van alle aanwezige reuzenberenklauw is te kostbaar, daarom hanteren we op dit moment dit beleid", laat de gemeente weten.

Een exoot is een plant (of dier) dat zich buiten zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied heeft gevestigd, in een gebied of land waar het oorspronkelijk niet vandaan komt.

Gemeente doet onderzoek

De gemeente laat ook weten dat het onderzoek doet naar het paadje bij het Messchenpad. "Het beheersen van de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop is lastig vanwege de beperkte ruimte van het pad. Uit onderzoek moet blijken welk materieel er ingezet kan worden om deze exoten te bestrijden." Hoe lang dit gaat duren is nog niet bekend.

De vraag over de bestrijding van de reuzenberenklauw werd begin deze maand gesteld door de CDA-fractie. Zij maken zich veel zorgen over de reuzenberenklauw en andere exoten die in Assen groeien, zoals het Jakobskruiskruid en de Japanse duizendknoop. Anna Hendrikse, raadslid CDA-Assen: "Op dit moment zijn wij nog niet tevreden met de antwoorden van de gemeente, daarom hebben wij ook vervolgvragen gesteld." Deze zijn vanochtend naar het college van B&W gestuurd.

Brandplekken

Het aanraken van de bladeren van de reuzenberenklauw kan zorgen voor pijnlijke verwondingen. Het begint met rode branderige vlekken die na enkele uren, onder invloed van zonlicht, gaan zwellen. De huid raakt ontstoken en het kan een tijd duren voordat alles is genezen. Het is een gevaarlijke plant waar vooral kinderen zich niet van bewust zijn. Ook voor dieren is de plant gevaarlijk, zo kunnen honden al nare blaren krijgen als zij alleen al snuffelen aan de plant.

Burgers kunnen een melding maken als ze de reuzenberenklauw tegenkomen. De gemeente haalt de exoot dan alleen weg als het binnen het nieuwe beleid valt. Is dit niet het geval, dan laten ze de exoot staan.

Lees ook: