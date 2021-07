'Bescherm egels tegen robotmaaier door overdag te maaien'

"We krijgen de laatste jaren steeds meer slachtoffers binnen met verwondingen aan de kop en neus. Verschrikkelijke verwondingen zijn het waardoor we de dieren moeten laten inslapen", aldus Linda de Jong van 't Egelhuus in Hollandscheveld.

Nachtrust

Egels zijn nachtdieren. Overdag slapen ze in een goed verscholen nest en rond de schemering komen ze tevoorschijn. De zoektocht naar voedsel begint. Dat is ook het moment dat de egels het gevaar lopen in aanraking te komen met een robotmaaier.

"Vroeger zagen we dit soort verwondingen nooit, maar we hebben er dit jaar al vijf gehad", vertelt De Jong. "Vorige week hadden we er nog een waarvan de hele kop weggemaaid was. Die egel liep op straat en werd gelukkig gevonden door mensen die het dier bij ons gebracht hebben. Maar daar is dan geen redden meer aan."

Robotmaaiers verwonden egels vooral aan de kop (Rechten: Egelopvang 't Egelhuus)

Reactie

Bij gevaar verdedigt een egel zich door zich op te rollen. Dat is waar het mis gaat. "Ik heb gelezen dat de nieuwste en duurste maaiers een sensor hebben om obstakels te vermijden. Dus het zal in de toekomst wel minder worden maar we zien het nog steeds. Misschien omdat egels wat lager bij de grond zijn en omdat hun neusje uitsteekt. Of het zijn maaiers zonder een sensor."

Wegdoen

't Egelhuus pleit al langer voor het afschaffen van robotmaaiers. De Jong: "Ik zou het ideaal vinden als ze verdwijnen maar ik snap dat mensen ze willen behouden. Daarom de oproep om ze in ieder geval niet 's avonds en 's nachts aan te zetten."

