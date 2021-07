'Twee sinkholes in korte tijd in Meppel is toeval'

Na twee weken is de Leonard Springerlaan/Reestlaan in Meppel weer geopend. De weg was afgesloten omdat er een sinkhole ontstaan was, en dat was niet voor het eerst. Acht weken eerder werd al een deel van de Marktstraat om dezelfde reden afgesloten. Toeval, zegt de gemeente. Inwoners hoeven zich geen zorgen te maken.

Volgens de gemeente is er geen verband tussen de situaties. "Het rioolstelsel van de Marktstraat en Reestlaan en het water wat er doorheen stroomt treft elkaar op geen enkele manier. In beide gevallen is sprake van een andere oorzaak", licht een woordvoerder toe.

Bij een sinkhole of zinkgat ontstaat er een holle ruimte onder de straat, waardoor de straat wegzakt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er een lek is in een riool. Door de lekkage stroomt er dan continu grondwater met zand weg. Dat zorgt voor verzakkingen in de weg.

Geen extra onderzoek

Het rioolstelsel in Meppel wordt eens in de 7 jaar gereinigd en eens in de 15 jaar geïnspecteerd. De gemeente ziet geen aanleiding voor extra onderzoek naar de algehele staat van de riolering.

"In sommige gevallen voeren we extra inspecties uit, bijvoorbeeld bij vermoedens van dreigende mankementen. We hebben ook lange tijd geen grote calamiteiten gehad. We zien geen aanleiding om nu dingen anders te gaan doen. Calamiteiten vallen echter nooit helemaal uit te sluiten", aldus de gemeente.

Kosten onbekend

De kans dat inwoners in hun tuin een sinkhole treffen, is uitgesloten. "Dat kan niet gebeuren", vervolgt de woordvoerder. "Er ligt geen openbaar riool bij mensen in tuin. Natuurlijk loopt er wel een rioolaansluiting van de woning naar het openbare stelsel, maar zo'n buis is vele malen kleiner dan het openbare rioolstelsel."

Woensdagmorgen werd de Leonard Springerlaan/Reestlaan, een belangrijke verkeersader voor Meppel, weer geopend voor verkeer. Hoeveel de werkzaamheden gekost hebben is nog niet bekend, omdat dit een spoedreparatie was. De gemeente kijkt nu of er nog aanvullende werkzaamheden nodig zijn.

De reparatie in de Marktstraat kostte de gemeente Meppel 121.000 euro.

