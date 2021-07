Verdwaalde koeien op avontuur in het Bargerveen

Tien koeien zijn op avontuur nadat ze gisteren uit hun verblijf wisten te ontsnappen. Ze lopen vrij rond, ergens in of bij natuurgebied het Bargerveen. Herders en een dronepiloot zijn op zoek.

Op Facebook plaatste een van de herders van de Schaapskooi bij Weiteveen de oproep om uit te kijken naar een groepje jonge koeien, die gisterochtend uit een begrazingsperceel wisten te breken. Hoe de koeien konden ontsnappen is nog niet duidelijk, want met de afrastering leek, volgens de herder, op het eerste gezicht niets mis.

Roodbonte pinken

In totaal ontsnapten zestien roodbonte pinken en werden zes daarvan al snel teruggevonden, waarvan één in een sloot. Alle zes staan weer veilig op stal. De andere tien lopen nog ergens rond.

De oproep is een dag later ruim vierhonderd keer gedeeld en met succes: mensen zagen de avontuurlijke dieren lopen over de Europaweg in Nieuw-Schoonebeek en bij het Duitse dorpje Twist.

Drone boven het maïs

De herders weten inmiddels dankzij een tip van een wandelaar ongeveer waar de koeien zich ophouden: in een maïsveld. Van de zijkant is dat lastig te bekijken, dus is de hulp van een dronepiloot ingeschakeld. Van bovenaf is beter te zien of er tien koeien tussen de lange gewassen struinen.

Hoe terug naar het Bargerveen?

Maar hoe haal je tien koeien uit een maïsveld? De herders gebruiken daarvoor geen lasso's, maar hopen hun vee in een meegenomen hekwerk te drijven. Als dat niet lukt, moeten ze vanaf daar de pinken weer terug naar het Bargerveen leiden.

De reddingsactie is dus in volle gang, maar mocht je toch nog ergens een of meerdere loslopende roodbonte jonge koeien zien lopen in de buurt van het Bargerveen? Laat het weten onder het Facebookbericht van de herders.