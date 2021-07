Basisschool Het Blokland in Noordscheschut blijft bestaan na fusie: 'Sluiting was geen optie'

De school is al 85 jaar een begrip in het dorp (Rechten: Rechten: Bassischool Het Blokland)

Basisschool Het Blokland in Noordscheschut leek in eerste instantie de deuren te moeten sluiten. Door een fusie met de Diedeldoorn uit Emmen kan de basisschool toch blijven bestaan.

Het waren spannende maanden voor de basisschool in Noordscheschut. Op 1 oktober 2020 telde de school 22 leerlingen. Dat is er één te weinig om door te kunnen gaan als zelfstandige school. Er werd druk gezocht naar een oplossing en die werd uiteindelijk gevonden in Emmen. Het Blokland wordt onderdeel van de Diedeldoorn.

Sluiting geen optie

Basisschool Het Blokland bestaat 85 jaar en is niet meer weg te denken uit het dorp. Schoolleider Hans Setz is blij met de oplossing. "Onze school valt binnen de Stichting Primenius. Veel scholen uit Emmen vallen daar ook onder. Vervolgens zijn we een samenwerking aangegaan met de Diedeldoorn. Onze school sluiten was gewoon geen optie. Het is mooi dat we dat scenario hebben kunnen voorkomen."

Dat het verdwijnen van de school een reële optie was zagen Setz en zijn teamleden niet direct aankomen. "Je krijgt eerst een bericht vanuit het Ministerie van Onderwijs met de vraag wat de plannen zijn voor onze school", vervolgt hij. "In ons geval word je gedwongen om een oplossing te zoeken. Vind je die niet, dan is het over en uit. Het ministerie is daar vrij streng in."

Dat heeft veel interne gesprekken opgeleverd vertelt de schoolleider. "Uiteraard ga je in gesprek met je teamleden en bespreek je wat de mogelijke gevolgen van een sluiting zijn. We willen natuurlijk dat iedereen zijn baan behoudt. Het is fijn dat het is opgelost, maar het levert wel veel stress op."

Te weinig aanwas

Setz denkt wel te weten waarom de school te maken heeft met een daling van leerlingen. Vorig jaar gingen twaalf leerlingen vanuit groep acht naar de middelbare school. "Als vervolgens de aanwas niet groot genoeg is, dan zakt het dus volledig in." Daarnaast heeft Het Blokland zich te weinig geprofileerd zegt de schoolleider. "We zijn er nu druk mee bezig om dat te verbeteren."

Want potentie is er zeker. Naast de basisschool is er ook een peuteropvang en een buitenschoolse opvang. "Mensen moeten op het gebied van onderwijs wat te kiezen hebben", legt Setz uit. De combinatie van onderwijs en opvang moet er dus voor zorgen dat het aantal leerlingen weer gaat groeien de komende jaren.

Eigen koers

Wat de fusie betekent voor de leerlingen van Het Blokland? Uiteindelijk niet veel. "We hebben afgesproken dat we onze eigen koers blijven varen. Het samengaan met de Diedeldoorn uit Emmen zorgt niet voor bepaalde verplichtingen. Kinderen en ouders die na de zomervakantie weer naar school komen zien en krijgen hetzelfde aangeboden zoals altijd", aldus Setz.

