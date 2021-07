Bordjes, lampjes en stoelen: iedereen kan spullen van Taribush Kuna Festival ophalen

"Het is gek", zegt Marthijn Wolting van Taribush. "We hebben dit elf jaar met veel liefde opgebouwd en nu mag alles weg."

Te groot

Drie jaar geleden werd besloten om met het festival te stoppen, omdat het te groot werd. "We zijn ooit begonnen als een klein feestje waar zeshonderd bezoekers op af kwamen, de laatste editie zaten we op de 12.000 bezoekers. Harry Kerssies en ik vinden het het leukst om kleinschalige feesten te organiseren. Kuna was fantastisch maar het werd echt te groot."

Een laatste afsluitende editie is door corona dus niet mogelijk. Maar de komende dagen komen alle vrijwilligers wel bij elkaar. "Bijna alle vrijwilligers hadden ook al een week vakantie. Met z'n dertigen zijn we hier de hele week", zegt Wolting. "We hebben een pop-upterras gemaakt dat straks geopend is. Hier kunnen veel mensen uit de omgeving of mensen die een kaartje hadden, langskomen en even een drankje doen, om nog een beetje de Kuna-sfeer te proeven."

Weggeven, niet verkopen

Sinds de coronacrisis heeft de organisatie vier festivals moeten annuleren, waarvan twee op het allerlaatste moment. "De kosten lopen allemaal door, dus het is zwaar", legt Wolting uit. "Gelukkig kunnen we het hoofd nog boven water houden, maar de rekening slinkt behoorlijk. We zijn een losse stichting dus op een gegeven moment is het einde wel in zicht."

De festivalspullen die de organisatie over heeft, worden niet verkocht. "Dat is ook wel onze filosofie: als iemand anders er blij van wordt, neem het gewoon mee. We geven het liever weg dan dat we het gaan verkopen."

Er komen dus kleinere festivals aan, onder andere het festival Wintertijd op 30 oktober. Iedereen die nog een bordje, vlag, tent, stoel, tafel of spel wil hebben kan tot en met zondag 25 juli tot 18.00 uur terecht op Kamp de Marke in Lheebroek.

