Voorwaardelijke boete voor restauranthouder uit Norg om verzet bij aanhouding

De man kreeg pepperspray in zijn ogen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Een 51-jarige restauranthouder uit Norg is vandaag door de politierechter veroordeeld omdat hij zich verzette bij zijn aanhouding. Hij kreeg daarvoor een boete van 350 euro opgelegd. Daar was de man het niet mee eens en stapte naar de rechter.

Op 31 mei vorig jaar reed de man te hard en werd gestopt door een agent. De man kon zijn rijbewijs niet aan de agent laten zien, maar wilde dat wel van thuis ophalen. Volgens de agent reed de man zonder overleg weg. De agent zette daarop de achtervolging in.

Verlamde arm

Pal voor zijn restaurant in Norg stapten de agent en de man uit. De camerabeelden van deze ontmoeting werden op zitting getoond. Daarop is te zien dat de man door de agent wordt vastgepakt bij zijn rechterarm. De agent verklaarde dat de man zich had losgerukt uit zijn grip.

Maar de rechterarm van de man is verlamd en gevoelloos. "Van losrukken is geen sprake", zei advocaat Keekstra. De schouder van de verlamde arm raakte bij het incident uit de kom.

Pepperspray te dichtbij

Vervolgens is op beelden te zien dat de agent de man bij zijn linkerarm grijpt en hem tegen zijn auto zet, omdat de man naar zijn kofferbak greep. Hij deed dit omdat hij zijn boodschappen wilde pakken, zei hij tegen de rechter. Hij mocht na een lange coronasluiting zijn restaurant weer openen. Hij werd door de agent van dichtbij gepepperd en in de boeien geslagen. "Van veel te dichtbij", volgens advocaat Keekstra.

Valsheden in proces-verbaal

De pepperspray leverde de restauranthouder vlekken in zijn gezichtsveld op en deed aangifte tegen de agent, maar het OM seponeerde de zaak. De officier van justitie stelde dat de man zijn eigen plan wilde trekken, door zijn rijbewijs te willen halen. "Bovendien heeft de agent onder ede verklaard wat er gebeurd is." Ook stelde de officier dat de agent niet wist wat de man uit zijn kofferbak wilde pakken en daarom extra alert was. Zij vroeg aan de rechtbank de man alsnog te veroordelen tot 350 euro boete.

Volgens de advocaat staan er valsheden in het proces-verbaal. "Dat is duidelijk te zien aan de beelden." Hij vindt dat juist zijn cliënt is mishandeld door de agent. De politierechter maande de advocaat meerdere keren geen termen als valsheden te gebruiken. "Omdat een agent onder ede geen lulkoek opschrijft."

Volgens de rechter had de man moeten meewerken. "Dan was dit allemaal niet gebeurd." Zij vond bewezen dat de man zich had onttrokken aan de greep van de agent.

De restauranthouder hield na het incident last van zijn oog. Hij is zijn vertrouwen in de politie kwijtgeraakt. "Ik zag agenten als engelen, die mensen beschermen." Omdat de man na het incident klachten had overgehouden, legde de rechter hem de boete wel op, maar dan geheel voorwaardelijk.