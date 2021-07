Voorwaardelijke taakstraf voor oud-notaris uit Emmen om vervalsing documenten

De 73-jarige man vervalste in 2014 en 2015 in Emmen documenten voor een vrouw die een administratiekantoor had. Deze 64-jarige vrouw uit Gieterveen werd onlangs voor faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en verduistering veroordeeld tot een celstraf van twee jaar.

Na haar faillissement verzuimde de vrouw haar curatoren te voorzien van informatie, waardoor dit faillissement maar niet kon worden afgewikkeld. Er werd aangifte gedaan en een onderzoek opgestart. In dit onderzoek kwam naar voren dat de oud-notaris documenten voor haar vervalste.

De notaris vervalste bankgaranties van een niet-bestaande bank uit San Marino. De man zei tijdens de zitting dat hij door de vrouw voor het karretje was gespannen. De rechter vond dat de man als notaris beter had moeten weten. De rechter hield in de strafmaat ook rekening mee dat de man eerder al werd aangepakt door middel van civiele procedures en de tuchtraad. En dat hierover in de media is gepubliceerd.

