Eko-Tours Exloo breidt uit: 'Het alternatief voor een lelijk eendje'

De Carver-voertuigen rijden al langere tijd op grotere schaal rond in de Randstad, maar nog niet in het noorden. "Het is een elektrische driewieler. En de cabine beweegt ook mee, dus het is een bijzondere reiservaring."

Haak is van plan om langs de Hunebed Highway, de N34, routes te organiseren. "Niet op de N34 zelf, maar het mooiste zie je toch als je van de weg af gaat."

'Altijd op zoek naar gekke voertuigen'

"We waren al langere tijd op zoek naar voertuigen om excursies mee te doen. We hebben elektrische terreinauto's, steps, choppers. Maar we wilden graag een voertuig waar je met z'n tweeën in kan met een grotere actieradius."

Haak begon vijf jaar geleden met Eko-Tours: "Ik wilde beginnen op het gebied van recreëren en excursies op een duurzame manier. Misschien moet ik dit niet zeggen, hartstikke leuk die Solexen en lelijke eendjes, maar niet meer doen in de natuur. Ik vind dat toerisme en recreatie op een duurzame manier moet. En zeker in Drenthe."

Dat hij inmiddels 25.000 deelnemers verder is, had hij niet durven dromen. "Nee, dat had ik niet gedacht. We begonnen met leuke excursies met een elektrische auto. En er zijn veertig voertuigen bijgekomen. Nee dat hadden we niet kunnen voorzien vijf jaar geleden."

Volgens Haak houdt het hier nog niet bij op. "We zijn altijd op zoek naar gekkere voertuigen", lacht hij.

Subsidie

Dit nieuwe initiatief wordt ondersteund door een LEADER-subsidie, bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, organisaties en particulieren op het platteland om de leefomgeving te verbeteren. "De voertuigen kostten ongeveer 10.000 euro. Door die subsidie konden wij dit doen. En een ander deel financieren wij zelf", aldus Haak.

Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Borger-Odoorn en de Hunebed Highway Business Club. De N34 werd ruim drie jaar geleden omgedoopt tot Hunebed Highway om de regio op de kaart te zetten. Volgens voorzitter Henk Klaver is er de laatste twee jaar twee miljoen euro door ondernemers rondom de Hunebed Highway geïnvesteerd in het achterland van de weg.