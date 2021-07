Gemeente Westerveld opnieuw terug naar tekentafel om agrarisch bestemmingsplan

De gemeente Westerveld krijgt het voorlopig nog niet voor elkaar om een geldend bestemmingsplan te ontwikkelen voor het buitengebied in de gemeente. Voor de derde keer op rij is er iets mis en moet de Raad van State de gemeente terugfluiten.

Gisteren oordeelde de Raad van State dat de gemeente Westerveld voortaan meer onderzoek moet doen naar de impact op natuurgebieden bij nieuwe plannen die worden ingediend. Bijvoorbeeld als het gaat om uitbreiding van het aantal dieren bij veehouders of voor de opslag van mest. Milieuorganisaties Milieudefensie Westerveld, Meten=Weten en Bollenboos spanden die zaak aan bij de Raad van State en kregen gelijk.

Bij het opstellen van een bestemmingsplan geeft een gemeente aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Krijgt het bijvoorbeeld de bestemming wonen: dan kan er een huis op gebouwd worden. Krijgt het een agrarische bestemming dan gelden daar weer andere eisen voor dan bij een woonbestemming.

'Een brevet van onvermogen'

Het is niet het eerste bestemmingsplan dat sneuvelt, maar al de derde keer dat het bestemmingsplan volgens de Raad van State te kort komt. Ook in 2014 en in 2019 viel dit oordeel voor de plannen uit 2012 en 2017. In plaats van dat de overwinning wordt gevierd bij de milieuorganisaties, wordt daarom schaamte geuit. "Schaamte voor een gemeentebestuur dat 23 jaar na de herindeling er nog steeds niet in is geslaagd een houdbaar bestemmingsplan te maken. Een brevet van onvermogen."

Volgens de gemeente Westerveld ligt het iets genuanceerder. Het eerste bestemmingsplan dat voorkwam in de Raad van State in 2014 is op hoofdlijnen namelijk wel goedgekeurd. "Denk bijvoorbeeld aan: wonen, natuur, bos, bedrijf, recreatie en horeca", licht zij toe.

Consequenties uitspraak worden onderzocht

Wat het opnieuw afwijzen van het bestemmingsplan van het buitengebied voor de gemeente Westerveld betekent gaat de gemeente intern bestuderen en bespreken. "De gemeente heeft de uitspraak gezien. Wat de concrete consequenties zijn, kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Zodra er meer bekend is, zullen we het delen."

Volgens de milieupartijen voldeed het bestemmingsplan van de gemeente ook niet aan de juiste voorschriften voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daar heeft de Raad van State ze niet in gelijk gegeven.

Tweede gelijk in korte tijd

Vorige week oordeelde de Raad van State in een andere zaak van dezelfde milieupartijen tegen de vergunningsprocedures van de Provincie Drenthe dat de provincie strenger moet toezien op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en drainage in de buurt van natuurgebieden. Het is het tweede succes van de milieupartijen in een korte tijd. De provincie gaat wel tegen die zaak in hoger beroep.

