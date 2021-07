Man krijgt taakstraf voor diefstal pinpassen en -codes van gehandicapten

Een 39-jarige man uit Assen is door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. De man heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal van geld van drie geestelijk- en lichamelijk gehandicapte bewoners uit een zorgcentrum in Hoogeveen.

Dat gebeurde tussen november 2019 en januari vorig jaar. De man was destijds begeleider in het centrum.

Ordners met pinpassen en pincodes

Hij haalde uit een kast met ordners de pinpassen en bijbehorende pincodes van de bewoners. Hij nam daarmee bij banken in Assen geld op, zonder toestemming van de bewoners of hun familieleden. Op die manier maakte de man 4000 euro buit. De drie kwetsbare slachtoffers hadden week- en leefgeld om boodschappen van te doen. Het was familieleden van de slachtoffers opgevallen dat er grote bedragen van hun rekeningen was gehaald.

Recherchebureau

Familieleden trokken bij het zorgcentrum aan de bel. Die nam vervolgens een recherchebureau in de arm. Dat bureau deed onderzoek naar de Assenaar. Hij had diverse keren bij banken in Assen gepind. Dat was op camerabeelden vastgelegd. Toen de Assenaar aan de tand werd gevoeld, bleek hij een torenhoge studieschuld te hebben. De man werd op staande voet ontslagen bij het zorgcentrum.

'Misselijke feiten'

De man verscheen vandaag niet op zitting. "Hij heeft zeer kwetsbare mensen bestolen. Misselijke feiten. Het had hem gesierd als hij zijn verantwoordelijkheid had genomen", zei de rechter. De man moet 120 uur voor straf werken. De overige zestig uur blijven voor hem als waarschuwing op de plank liggen.

'Gek met hem'

Het plotselinge ontslag van de Assenaar bracht bij de bewoners van het zorgcentrum verdriet en vragen mee. Dat stelde een familielid van een gedupeerde vandaag. "Ze snappen niet wat er gebeurd is. Ze waren daar gek met hem. Allemaal."

De slachtoffers hebben hun geld teruggekregen. Niet van de Assenaar, maar van het wooncentrum zelf.