Man krijgt geldboete voor twee bedreigingen

De mannen leven al jaren in onmin met elkaar. Op 27 juni bedreigde hij zijn broer met de dood. "Ik heb een revolver in de schuur liggen en als ik mijn natuur volg schiet ik je kapot of in de pens", had hij volgens de officier geroepen. Maar de man ontkent dat stellig.

Volgens de officier lagen er voldoende bewijzen dat de man daarbij een wapen had gebruikt. Zij eiste een taakstraf van 80 uur. Eén van de twee mannen zou het wapen van dichtbij hebben gezien. "Onzin", zei de man op zitting. "Ik heb niet eens een wapen in huis."

Vast aan de laadklep

Overdag had hij zijn broer getroffen bij een benzinepomp. Daar ontstond een woordenwisseling tussen de mannen. Daarna reed de broer van de man weg. Maar die hield zich aan de laadklep van de auto van zijn broer vast. Hij werd een stukje over de weg gesleurd en kwam ten val.

Ook had de man langs het huis van zijn ex-vrouw gelopen. Haar vriend was daar niet op gesteld en was hem achterna gelopen en in de rug gesprongen. Toen had de man zich omgedraaid en een wapen hebben laten zien. "Ook niet waar", stelde hij.

In de cel

"Dan had hij moeten zien dat mijn cliënt dat wapen had weggegooid. Er was geen wapen, er is geen wapen", stelde zijn raadsvrouw. Zij pleitte voor vrijspraak voor haar cliënt.

De rechter vond twee bedreigingen bewezen, maar dan zonder een wapen. Daarom veroordeelde ze hem tot een boete. Ook omdat de man na zijn aanhouding al twee dagen in de cel had doorgebracht.

Zijn proeftijd is gesteld op twee jaar.