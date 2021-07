Olympische Drenten op een rij, wie moet wanneer?

Het waren aanvankelijk elf Drenten die een ticket voor Tokio pakten, maar door een blessure moet Sherida Spitse de Olympische Spelen missen. En dus vaardigt Drenthe tien atleten af.

Bekijk hieronder de video met wat een aantal Drentse deelnemers verwachten van hun kansen. De tekst gaat verder onder de video.

Bekijk hier welke Drenten meedoen en wanneer ze in actie komen. De aangegeven tijden zijn de Nederlandse tijden. Voor onderdelen voorzien van een asterisk (*) moet de sporter zich nog plaatsen.

Gijs Broeksma, handboogschieten

Handboogschutter Gijs Broeksma is vereerd dat hij tóch mag starten op de Spelen (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Voor Gijs Broeksma uit Ruinen is het toernooi begonnen, al voor de openingsceremonie. Om 06.00 uur is het handboogschieten voor de heren van start gegaan. De Nederlandse man die de meeste punten bij elkaar schiet in de kwalificatie, schiet samen met Gabriela Schloesser de landenwedstrijd, dus de Drent gaat eigenlijk ook nog de strijd aan met teamgenoten Sjef van den Berg en Steve Wijler. Met die mannen komt hij later uit in de teamwedstrijd, ook doet de 21-jarige individueel een gooi naar de een goede klassering.

Vrijdag 23 juli, 06.00 uur: Ranking Round

*Zaterdag 24 juli, vanaf 02.30: Landenwedstrijd gemengd

Maandag 26 juli, vanaf 02.30 uur: Teamwedstrijd mannen

Dinsdag 27 juli, woensdag 28 juli, donderdag 29 juli, vanaf 02.30 uur: eerste rondes individuele wedstrijd

*Vrijdag 30 juli, vanaf 02.30: start achtste finales

*Zaterdag 31 juli, vanaf 02.30: overige finalerondes

Vivianne Miedema, voetbal

Vivianne Miedema, Hoogeveen (Rechten: Xinhua News Agency / Eyevine)

Door de blessure van de in Emmen woonachtige Sherida Spitse zit er maar een Drentse voetbalster in de selectie van bondscoach Sarina Wiegman: Vivianne Miedema. De Hoogeveense is een van de beste spitsen ter wereld en is al topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen. Het toernooi voor de Arsenal-spits begon al voor de openingsceremonie, woensdag speelde ze tegen Zambia en scoorde meteen vier keer, het werd uiteindelijk 3-10.

Zaterdag 24 juli, 13.00 uur: Nederland - Brazilië

Dinsdag 27 juli, 13.30 uur: Nederland - China

*Donderdag 30 juli: kwartfinales

*Maandag 2 augustus: halve finales

*Donderdag 5 augustus: troostfinale

*Vrijdag 6 augustus: finale

Nick Smidt, atletiek

Nick Smidt is geplaatst voor de 400 meter hordenlopen (Rechten: ANP/SOENAR CHAMID)

De 24-jarige Assenaar Nick Smidt komt op 1 augustus voor het eerst in actie. Dan is de kwalificatie voor de 400 meter horden, uiteraard in het Olympisch Stadion in Tokio. Smidt is al jarenlang een klasse apart in Nederland, nu is het tijd om op 's werelds grootste sporttoernooi te stralen.

Vrijdag 30 juli, vanaf 03.55 uur: series

*Zondag 1 augustus, 14.05 uur: halve finale

*Dinsdag 3 augustus, 05.20 uur: finale

Andrea Deelstra, atletiek

Andrea Deelstra plaatse zich in december voor de Spelen (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

In een ultieme laatste poging lukte het de 36-jarige Andrea Deelstra om een ticket voor de Spelen te bemachtigen. In december voldeed de in Dwingeloo opgegroeide marathonloopster aan de limiet. En dus mag ze zich gaan opmaken voor haar tweede olympische deelname. In Rio de Janeiro speelde de hitte haar parten en eindigde ze als zestigste. Tijd voor revanche in Tokio?

Zaterdag 7 augustus, 00.00 uur: marathon

Jorinde van Klinken, atletiek

Jorinde van Klinken liet eerder dit jaar zien dat ze 's werelds beste discuswerper is (Rechten: EPA/VALDRIN XHEMAJ)

De in Assen geboren Jorinde van Klinken heeft zich op het onderdeel discuswerpen geplaatst voor Tokio. De inmiddels in Arizona woonachtige student Global Management liet in mei al zien hoe goed ze is. Met 70 meter en 22 centimeter wierp ze de discus verder weg dan al haar concurrenten dit jaar deden. Het was zelfs de beste prestatie van een discuswerpster in drie jaar tijd. Goed in de gaten houden dus, dit 21-jarige toptalent.

Zaterdag 31 juli, vanaf 02.30 uur: kwalificaties

*Maandag 2 augustus, 13.00 uur: finale

Merel Freriks, handbal

Hoeveel speelminuten krijgt Merel Freriks van bondscoach Mayonnade? (Rechten: ANP/SANDER KONING)

Twee jaar geleden pakten de Nederlandse handbaldames in Japan voor het eerst de wereldtitel, nu de grote uitdaging om ook olympisch goud te pakken. Toen Merel Freriks op haar vijfde begon met handbal moet ze gedroomd hebben van het toernooi waar ze nu gaat debuteren. Freriks groeide op in Borger en begon daar met de sport, daarna stapte ze over naar E&O in Emmen. Sinds 2018 speelt ze in Duitsland, waar ze afgelopen jaar met Borussia Dortmund landskampioen werd.

Zondag 25 juli 2021, 02:00 uur: Nederland-Japan

Dinsdag 27 juli 2021, 09:15 uur: Korea-Nederland

Donderdag 29 juli 2021, 02:00 uur: Nederland-Angola

Zaterdag 31 juli 2021, 14:30 uur: Noorwegen-Nederland

Maandag 2 augustus 2021, 12:30: Nederland-Montenegro

*Woensdag 4 augustus, kwartfinales

*Vrijdag 6 augustus: halve finales

*Zondag 8 augustus: troostfinale en finale

Madelein Meppelink, beachvolleybal

Madelein Meppelink maakt zich op voor haar derde Olympische Spelen (Rechten: ANP/RONALD HOOGENDOORN)

Madelein Meppelink werd geboren in Rhenen, maar groeide op in Emmen. In Emmen speelde de inmiddels 31-jarige beachvolleybalster bij Emmen '95. Ze weet hoe het eraan toegaat op een olympisch toernooi, want het wordt voor Meppelink haar derde Spelen. Met Sophie van Gestel in Londen en Marleen van Iersel in Rio haalde ze de laatste zestien, in Japan speelt ze samen met Sanne Keizer.

Zondag 25 juli, 14.00 uur: Mepplink/Keizer vs Liliana/Elsa, Spanje

Dinsdag 27 juli, 09.00 uur: Mepplink/Keizer vs Xue/Wang, China

Vrijdag 30 juli, 02.00 uur: Mepplink/Keizer vs Alix/April, VS

*Zaterdag 31 juli: tussenrondes

*Maandag 1 augustus: Achtste finales

*Dinsdag 2 augustus: Kwartfinales

*Woensdag 3 augustus: Halve finales

*Donderdag 4 augustus: finale

Katja Stam, beachvolleybal

Katja Stam plaatste zich pas eind juni voor Tokio met Raïsa Schoon (Rechten: ANP RONALD HOOGENDOORN)

Samen met Raïsa Schoon wist Katja Stam uit Klijndijk zich als tweede beachduo bij de vrouwen te plaatsen voor de Olympische Spelen. Pas eind juni was het duo zeker van een ticket voor Tokio. De loting kon beter, Stam en Schoon zitten in een poule bij de Canadese wereldkampioenen en de Zwitserse Europees kampioenen.

Zaterdag 24 juli, 05.00 uur: Stam/Klein vs Pavan/Melissa, Canada

Maandag 26 juli, 14 uur: Stam/Klein vs Heidrich/Vergé-Dépré, Zwitserland

Donderdag 29 juli, 08.00 uur: Stam/Klein vs Sude/Borger, Duitsland

*Zaterdag 31 juli: tussenrondes

*Maandag 1 augustus: Achtste finales

*Dinsdag 2 augustus: Kwartfinales

*Woensdag 3 augustus: Halve finales

*Donderdag 4 augustus: finale

Ilse Paulis, roeien

Ilse Paulis (links) gaat met Marieke Keijser voor goud (Rechten: SCS/Soenar Chamid)

Ze lijkt er klaar voor, want begin juli roeide Ilse Paulis nog een wereldrecord tijdens een race in Italië. En ze zal er klaar voor moeten zijn, want Ilse Paulis uit Dalen heeft een titel te verdedigen. In Rio de Janeiro won ze in de lichte dubbeltwee roeigoud met Maaike Head. Nu zit ze samen met Maaike Head. Nu zit ze samen met Marieke Keijser in de boot.

Zaterdag 24 juli, 03.50 uur: Heats

*Zondag 25 juli, 03.20 uur: Herkansingen

*Dinsdag 27 juli, 02.22 uur: C-finale

*Dinsdag 27 juli, 04.48 uur: Halve finales

*Donderdag 29 juli, 03.10 uur: Finale

*Donderdag 29 juli, 04.14 uur: B-finale

Anna van der Breggen, wielrennen

In 2016 kwam Anna van der Breggen juichend over de finish, de kersverse Drent pakte goud in Rio (Rechten: ANP/Olaf Kraak)

Sindskort woont de uit Zwolle afkomstige Anna van der Breggen in Meppel, dus we tellen haar gewoon als Drentse deelnemer. Van der Breggen heeft een erelijst om 'U' tegen te zeggen, met de hoofdletter U. Ze won zo'n beetje alle klassiekers in het wielrennen zoals zes keer de Waalse Pijl, werd meerdere keren wereldkampioen op de weg en in de tijdrit, dezelfde titels behaalde ze ook op het EK en Van der Breggen is viervoudig winnaar van de Giro Rosa. O ja, ze is ook nog eens regerend olympisch kampioen. Kortom, jammer dat deze 31-jarige supervrouw op de fiets binnenkort afscheid neemt als wielrenner.

Zondag 25 juli, 06.00 uur: wegwedstrijd

Woensdag 28 juli, 04.30 uur: Individuele tijdrit