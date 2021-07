Boswachter verbolgen over gemaaide zwanenbloemen

Onaangenaam verrast was boswachter Kees van Son toen hij een groot aantal gesnoeide zwanenbloemen zag liggen langs de Wittewijk in Smilde. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) onderhoudt de watergangen in het gebied en heeft de bermen gemaaid.

"Ik genoot dagelijks van deze prachtige waterplant en velen met mij", vertelt Van Son op Twitter.

Biodiversiteit

De zwanenbloem is een algemene moerasplant uit de zwanenbloemfamilie. Sinds 1 januari 2017 is de plant niet meer beschermd. "Het mag dan een algemene soort zijn, ik zie hem niet veel meer. Bovendien waren veldleeuweriken en orchideeën dat vroeger ook", aldus Van Son. "Het gaat om de biotoop rondom die planten. Er zijn ongetwijfeld veel soorten van afhankelijk."

Periodiek maaien

WDODelta laat weten dat zij zwanenbloemen én diversiteit ook belangrijk vinden. "Daar staat tegenover dat wij als waterschap de belangrijke taak hebben om de watergangen op orde te houden. Periodiek maaien is daar een onderdeel van", aldus lid van het dagelijks bestuur Hans Pereboom.

Volgens Van Son was de doorstroming niet in het geding. "Ik kan wel zien of de planten de waterafvoer belemmeren en dat was hier niet het geval." Het waterschap licht toe dat het maaien ook preventief gebeurt, "zodat bij een zware regenbui of bij droogte het water goed in een gebied verdeeld kan worden".

Het waterschap laat ook weten dat de planten na het maaien weer terug groeien. "Maar dat is pas volgend jaar. En de planten krijgen er een knauw van. Volgend jaar zullen ze minder bloeien," pareert Van Son.

Overleg

Van Son is boswachter in het Nationaal Park Drentsche Aa. "Wij hebben een ontzettend goede relatie met het Waterschap Hunze en Aa's. Maar het gaat hier om een ander gebied en een ander waterschap." Widmar van der Meer is boswachter in het nabijgelegen Nationaal Park Drents-Friese Wold. "We hebben regelmatig overleg met WDO Delta maar bij ons is het ook wel eens gebeurd", weet Van der Meer. "Het is maar net wie de uitvoerder is. En de ecoloog van het waterschap baalt er dan ook van."

"Een waterschap is geen natuurorganisatie", vervolgt Van der Meer. "Het gaat hier om een schouwsloot in het agrarische landschap. Het waterschap hanteert een kaart met schouwsloten die gemaaid moeten worden. Als het zover is bellen ze een aannemer. Maar wat mij betreft hadden ze best kunnen wachten totdat de planten uitgebloeid waren. Dat het om agrarisch landschap gaat, maakt het misschien nog erger, want daar is al minder biodiversiteit."

"Het maaien doen we binnen de regels van de wet Natuurbescherming en de daarbij behorende gedragscode van de waterschappen", vertelt Pereboom. "Zo houden we rekening met beschermde bloemsoorten en waar mogelijk met de biodiversiteit. Onder andere de weersomstandigheden, de grondslag, de breedte van de watergang en soms ook planningen van aannemers bepalen wanneer we waar maaien."

Genieten

"Meestal laat ik me mild uit op sociale media, maar ik was er verdrietig over", besluit Van Son. "In een tijd dat insecten het moeilijk hebben en de biodiversiteit onder druk staat, is dit zonde. En mensen mogen er toch ook van genieten?"