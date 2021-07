Wmo-achterstanden in Assen lopen verder op, ondanks belofte

In het najaar van 2020 zei de gemeente Assen dat ze extra zou inzetten op het verwerken van de achterstanden en verwachtte voor de zomer 2021 'bij te zijn', maar ondertussen is dit niet gelukt en lopen de achterstanden alleen nog maar meer op. "Wij hopen dat we in het najaar alle achterstanden hebben weggewerkt", meldt de gemeente.

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan een beroep gedaan worden op bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassingen in huis als dit door een beperking niet (meer) lukt.

Zorg blijft doorgaan

Op dit moment moeten mensen drieënhalve maand wachten tot ze een antwoord hebben op de Wmo-aanvraag. Dit is wel inclusief de wettelijke termijn van acht weken. Maar toch twee maanden langer dan normaal.

De inwoners van Assen die te maken hebben met de langere wachttijden hebben in het voorjaar een brief gehad met het nieuws dat de zorg blijft doorlopen totdat er een nieuwe indicatie gesteld is. De zorgaanbieders blijven zorg leveren aan de inwoners.

Stijging van de aanvragen

Een van de redenen van het niet inlopen op de achterstanden is dat er de afgelopen zes maanden dertig procent meer Wmo-aanvragen zijn binnen gekomen dan in voorgaande jaren. De gemeente denkt dat dit een effect is van de coronapandemie in een combinatie met het abonnementstarief om de Wmo. Deze is verlaagd naar 19 euro per maand. Hierdoor kloppen meer inwoners aan voor schoonmaakhulp, dagbesteding of aanpassingen in huis.

Als de Wmo-aanvragen blijven stijgen, is het nog maar de vraag of in het najaar wel alle achterstanden zijn weggewerkt. En Assen is niet de enige gemeente met een stijging in de Wmo aanvragen. Ook andere gemeenten in Nederland hebben te maken met een stijging in het aantal Wmo-aanvragen.

De gemeente heeft met een speciale projectgroep geprobeerd alle openstaande aanvragen weg te werken. Dit is tot nu toe niet gelukt. De aanpak voor het wegwerken is aangepast. Er zijn nog meer medewerkers ingezet en er zijn aanpassingen gedaan in de processen van het afgeven van de Wmo-indicatie, om dit proces te versnellen.

