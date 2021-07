De vrolijkste dassenfamilie van Drenthe wordt wakker

De dassenburcht is al jaren in gebruik. "In 2002 vestigde zich daar een hele dikke das", vertelt Arends. "Vandaar dat we het ook wel de dikke dassenburcht noemen". In al die jaren is de burcht ook weleens onbewoond geweest, maar sinds 2013 zitten er elk jaar dassen in.

Uit de burcht

Tegen het vallen van de avond komt de familie Das tevoorschijn. "De jongen gaan direct helemaal los. De volwassenen nemen de tijd om echt wakker te worden. Eerst even knuffelen", licht Arends de beelden toe. Samen of apart gaan ze op zoek naar voedsel. Het zijn niet zulke beste jagers, ze eten datgene wat ze op hun struintocht tegenkomen.

Samen spelen

Moeder neemt de jongen mee op pad om ze te leren zelf hun voedsel te zoeken. Maar er is ook volop tijd om te spelen. "De beide jongen in beeld zijn erg close en dollen uren met elkaar", vertelt Arends. "Ma Das laat het allemaal over haar heen komen en vind het goed als de jongen bovenop haar springen en om aandacht vragen. Ze ondergaat het gelaten en steekt af en toe haar hoofd tussen haar voorpoten."

