Druk op de zorg neemt toe door corona, vakantietijd en ziekteverzuim

Omdat het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken toenam, wordt de druk op de zorg weer groter in Noord-Nederland. Er moeten niet alleen meer coronapatiënten behandeld worden, ook valt zorgpersoneel uit of heeft het vakantie.

De combinatie zorgt ervoor dat de dienstroosters in de zorg erg onder druk staan. Dit geeft druk op de zorg die geleverd kan worden, en het aantal bedden dat beschikbaar is. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) concludeert dan ook dat de toename van het aantal besmettingen samenvalt met een zeer drukke periode in de zorg.

'Situatie in de gaten houden'

Vooralsnog zijn er voldoende beschikbare ziekenhuisbedden in het Noorden, maar de situatie moet volgens het ROAZ in de gaten worden gehouden. Niet alleen 20 tot 30-jarigen raken besmet, ook in andere leeftijdsgroepen is een toename te zien van het aantal infecties. En omdat toeristen deze zomer naar de regio komen, 'moeten we de beschikbare capaciteit goed monitoren', stelt de zorgketen.

Momenteel is niet alleen de werkdruk in de ziekenhuiszorg hoog, dat geldt ook voor de verpleeghuis- en huisartsenzorg. Zo wordt de spoedeisende huisartsenzorg in de avonden, nachten en in de weekenden zo zwaar belast, dat wachttijden sterk kunnen oplopen. Het ROAZ roept daarom op om de huisartsenposten buiten kantoortijd alleen te bellen als het daadwerkelijk om een spoedgeval gaat. "Juist om ervoor te zorgen dat de spoedzorg niet in gevaar komt", aldus Jos Rietveld, vice-voorzitter van het ROAZ.

Druk neemt toe

Ook bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) wordt gemerkt dat de druk voor de medewerkers oploopt. Zo neemt het aantal opgenomen coronapatiënten toe, is er op bepaalde afdelingen sprake van ziekteverzuim en moet de spoedeisende hulp vaker in actie komen vanwege de vakantiegangers in onze provincie. Bestuursvoorzitter Paul van der Wijk wil niet direct de noodklok luiden, maar ziet de druk op de ziekenhuiszorg wel toenemen.

"Het aantal coronapatiënten neemt toe, vooral op de verpleegafdeling." Vorige maand sloot het WZA de speciale corona-afdeling nog, maar inmiddels wordt erover gesproken om die weer op te starten. Ook overleggen de ziekenhuizen in Noord-Nederland over het overplaatsen van covid-19-patiënten, mocht dat nodig zijn.

Roosters

Ook ziet Van der Wijk dat de roosters soms moeilijk zijn rond te krijgen. "Je kan dan wel gaan schuiven, als die mogelijkheid er tenminste is. Maar het is lastig, er zijn geen mensen die bij ons werken en momenteel weinig te doen hebben", is hij duidelijk. Volgens Van der Wijk valt het met uitval van personeel binnen het WZA relatief mee, maar neemt het aantal spoedgevallen wel duidelijk toe nu het toeristenseizoen in Drenthe is aangebroken. "We merken dat we een populaire provincie zijn."

Bij Treant Zorggroep, met ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal, herkennen en onderschrijven ze ook het door het ROAZ geschetste beeld.

Wat doet het ROAZ? In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maken aanbieders van acute zorg afspraken over het verbeteren van de samenwerking en het op elkaar afstemmen van het zorgaanbod. Het gaat daarbij onder andere om ziekenhuizen, ambulancezorg, huisartsen, verloskundigen, de GGZ en de GGD. Het doel is dat een patiënt op de juiste plek, de beste kwaliteit zorg geleverd kan krijgen.

