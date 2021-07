Verdwaalde koeien gevonden in maïsveld: 'Zijn behoorlijk in paniek'

Het was te verwachten dat de pinken zich zouden ophouden tussen de maïs, omdat een wandelaar de dieren in de buurt zag lopen. Daarom zijn er meerdere drones boven het veld gaan vliegen om te kijken waar de koeien precies liepen. Met succes, want nu is duidelijk waar in het maïs ze rondstruinen.

Koeien in paniek

Herder Joshua Bos ziet er wel tegenop om de koeien weer terug te brengen naar hun oorspronkelijke verblijf. "We moeten ze nu uit de maïs krijgen, maar het is nog onduidelijk hoe we dat gaan doen. Ze zijn behoorlijk in paniek, misschien kunnen we de koeien lokken." Als de dieren uiteindelijk in het meegenomen hekwerk gedreven worden, gaan de pinken weer naar hun vertrouwde plek bij Weiteveen. Daarvoor moeten dan nog enkele kilometers afgelegd worden.

Maar eerst is het dus zaak om de roodbonte koeien tussen de gewassen weg te krijgen. "Een maïsveld is een soort van doolhof", aldus Bos. "De dieren met de drones in beeld krijgen duurde niet lang, maar dit wordt echt iets anders."

Sloot

Hoe de zestien jonge koeien gisteren konden ontsnappen uit hun verblijf bij natuurgebied het Bargerveen, is nog altijd niet duidelijk. Met de afrastering leek op het eerste gezicht niets mis. Zes koeien werden na hun vertrek snel teruggevonden, waarvan één in een sloot. Als het goed is, kunnen zij binnenkort weer gezelschap verwachten van de tien anderen.

