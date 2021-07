Toufiqui en Luzayadio versterkingen nummer 13 en 14 voor FC Emmen

Azzedine Toufiqui is zondag er waarschijnlijk bij in het oefenduel tegen Heracles (Rechten: RTV Drenthe)

FC Emmen gaat zich op zeer korte termijn versterken met twee Fransen. Verdediger Arnaud Luzayadio en middenvelder Azzedine Toufiqui, die twee weken op proef waren bij de Drentse club, zijn inmiddels al in Emmen gearriveerd. Het worden in Emmen versterkingen nummer 13 en 14.

De twee land- en oud-ploeggenoten van Lucas Bernadou speelden vorige week al mee in het oefenduel tegen Jong Ajax (1-4 winst) en met name Toufiqui liet in dat duel, na een stroeve start, een goede indruk achter. Luzayadio had daarvoor al, tijdens de trainingen, de technische staf overtuigd. Kort na het laatste fluitsignaal in Amsterdam vloog het tweetal terug naar Parijs.

Azzeddine Toufiqui (22-jarige linksbenige middenvelder) en de 21-jarige rechtsback Arnaud Luzayadio speelden beide in de jeugd van Paris Saint Germain. Hun wegen scheidden toen ze de overstap maakten naar de senioren. Toufiqui ging spelen voor Caen en Luzayadio voor Orléans, beide op het tweede niveau in Frankrijk. Hun optredens bij die clubs bleef echter beperkt tot drie (Luzayadio) en vijf (Toufiqui) duels.

De selectie van FC Emmen telt na de komst van Toufiqui en Luzayadio 23 spelers. Hieronder alle namen:

Michael Brouwer Indy Groothuizen Kyan van Dorp Glenn Bijl Jeff Hardeveld Arnaud Luzayadio Miguel Araujo Jeroen Veldmate Leonel Miguel Lorenzo Burnet Lucas Bernadou Azzedine Toufiqui Peter van Ooijen Teun Bijleveld Sergio Peña Oussama El Azzouzi Ben Scholte Jari Vlak Jasin Assehnoun Didier La Torre Jeredy Hilterman Lentini Caciano Luciano Carty (cursief zijn de nieuwe spelers in de selectie)

Glenn Bijl

Sergio Peña, Miguel Araujo en Glenn Bijl maken nog altijd deel uit van de selectie. Er gaan geruchten dat Glenn Bijl in de belangstelling staat van het Russische Krylya Sovetov Samara. Die club promoveerde het afgelopen seizoen, na een jaar afwezigheid, naar het hoogste niveau in Rusland en werkt met een begroting van meer dan 20 miljoen euro. Bij FC Emmen laat men echter niets los over de situatie rondom de vleugelverdediger.

Sergio Peña en Miguel Araujo

In Emmen wacht met ondertussen nog op de terugkeer van de twee Peruanen, Miguel Araujo en Sergio Peña die in Drenthe nog een doorlopend contract hebben tot de zomer van 2022. Beide spelers vierden vakantie na de succesvol verlopen Copa America (Peru werd 4e). Eigenlijk zouden ze zich eind deze week melden op De Oude Meerdijk, maar vanwege de formaliteiten (vooral Corona-gerelateerd) zijn ze er nog niet.