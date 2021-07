Klam en onstuimig weekend voor de boeg

De komende uren ligt er nog een dik wolkenpak boven Drenthe. "Aan het eind van de middag en in de avond komen er steeds meer gaten in die bewolking", zegt RTV Drenthe-weervrouw Grieta Spannenburg. Vannacht klaart het dan verder op, maar dat betekent geen strakblauwe luchten morgenochtend.

Pittige buien

Volgens Spannenburg krijgen we een flets zonnetje te zien. "Want er is veel sluierbewolking aanwezig. Later morgenmiddag komen er andere wolkenvelden. Het is warm, veel warmer dan vandaag. Morgen is het 26 graden, met een hoge luchtvochtigheid", voorspelt ze. Broeierig dus. "In de avond, misschien al vroeg op de avond, een felle regen- of onweersbui. Die kan best pittig uitpakken."

De temperaturen blijven hoog op zondag. Spannenburg: "Ook klef, klam, hoogzomer. En dan niet pas in de avond een regen- of onweersbui, maar in de middag al. Misschien trekken ze zelfs in lijnvorm van zuid naar noord over Drenthe. Daar kunnen ook windvlagen en hagelbuien bij voorkomen."