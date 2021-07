RIVM meldt 71 nieuwe positieve coronatesten en één ziekenhuisopname in Drenthe

Sinds gisterochtend is melding gemaakt van 71 nieuwe positieve coronatesten in onze provincie. Dat valt op te maken uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dag ervoor kwamen er nog 88 positieve gevallen bij.

Een inwoner van de gemeente Emmen is opgenomen in het ziekenhuis. Volgens de cijfers is niemand in onze provincie overleden aan de gevolgen van het virus. Het aantal gemelde positieve testen van de afgelopen dag ligt lager dan het weekgemiddelde in Drenthe. Dat getal ligt op 111.

Emmen

De meeste nieuwe positieve testuitslagen zijn vastgesteld in de gemeenten Emmen (12), Noordenveld (10), Hoogeveen (9) en Tynaarlo (9).

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 23-07-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1570 (+2) 7 20 Assen 4187 (+8) 68 15 Borger-Odoorn 1666 (+1) 33 15 Coevorden 3036 (+3) 57 31 Emmen 9420 (+12) 168 (+1) 80 Hoogeveen 4920 (+9) 77 41 Meppel 2475 (+5) 34 27 Midden-Drenthe 2180 (+5) 35 30 Noordenveld 1924 (+10) 32 26 Tynaarlo 1801 (+9) 24 24 Westerveld 1035 (+2) 17 21 De Wolden 2127 (+5) 33 24 Onbekend 61 0 0

Landelijk

Het RIVM maakt melding van 6.453 nieuwe positieve testuitslagen. Dat zijn er 179 meer dan gisteren.

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 477 mensen met corona in het ziekenhuis, tegenover 436 gisteren. Van de coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen liggen er 107 op de intensive care. Dat aantal is gelijk aan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Bij het RIVM werden drie overleden covid-patiënten gemeld.