Helmsensor die veiligheid motorrijders moet verbeteren getest tijdens WK Superbike

Van alle dodelijke verkeersslachtoffers die er in een jaar vallen, is 28 procent motorrijder, stelt het bedrijf. In meer dan driekwart van die gevallen sterft het verkeersslachtoffer aan hoofdletsel. Bij de helft van de ongelukken waarbij hoofdletsel ontstaat, blijkt de helm onveilig of niet goed gebruikt, aldus CASTODIAN.

Veilige helm

"Enerzijds willen we bewustzijn creëren voor het feit dat heel veel helmen onveilig zijn en dat de meeste mensen die een onveilige helm hebben dat niet weten. Anderzijds willen we er met onze sensor voor zorgen dat de gebruiker ten allen tijde kan beschikken over de veiligste helm voor, tijdens en na een ongeluk", vertelt ondernemer Bart Groothuizen.

Voor het motorrijden wordt een motorrijder geadviseerd over de veiligheid van z'n helm, waarbij wordt gekeken naar zes elementen, waaronder de pasvorm en de leeftijd van de helm. Na een ongeluk neemt de helmsensor direct contact op met 112, om gegevens over het ongeluk door te geven. Dat kunnen bijvoorbeeld de plaats en toedracht van het ongeluk zijn, maar ook hoeveel g-kracht de motorrijder op dat moment aan zijn hoofd heeft gehad. "Dat is informatie die neurologen graag zouden willen hebben, maar die gewoon niet beschikbaar is", aldus Groothuizen.

Test

Het prototype wordt dit weekend getest op het TT Circuit. Daar worden bezoekers ook gevraagd wat voor functies ze graag in de sensor zouden willen terugzien. "Want we kunnen heel veel dingen meten, maar op het moment dat je iets aanbiedt waar niemand op zit te wachten, gaat ook niemand daar iets mee doen. Moet de sensor bijvoorbeeld ook routes kunnen tracken? Moet 'ie bijvoorbeeld ook communicatiemogelijkheden met zich meebrengen? Dat soort dingen willen we nu in kaart brengen."

Groothuizen verwacht de sensor eind 2021 of begin 2022 op de markt te kunnen brengen in de vorm van een universeel apparaatje dat op elke helm gezet kan worden. "En wellicht zelfs al in samenwerking met één of meerdere helmproducenten, die ons product ontwikkelen in de helm van die merken. Dat doen we dan niet exclusief met één merk, omdat wij geloven dat veiligheid voor iedereen is", sluit Groothuizen af.