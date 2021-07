Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Niet op vakantie? Of juist op vakantie in Drenthe, nog geen plannen dit weekend en toch zin om iets te ondernemen? Ook in een tijd waarin we nog altijd niet af zijn van het coronavirus, is er in Drenthe genoeg te doen en te beleven. RTV Drenthe zet een aantal suggesties op een rijtje.

WK Superbike in Assen

Dit weekend kunnen motorsportliefhebbers opnieuw hun hart ophalen in Assen. Daar wordt het driedaagse WK Superbike gehouden, met publiek. Op het TT Circuit zijn elke dag 35.000 toeschouwers welkom. Kijk voor meer informatie over het evenement en de toegang voor het evenement op de site van het TT Circuit.

Zomerfair Orvelte

Houd jij van rondstruinen over zomerse markten? Dan kun je zaterdag en zondag terecht in het dorp Orvelte, waar de Zomerfair Orvelte wordt georganiseerd. De fair duurt op beide dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Bezoekers worden gevraagd afstand van elkaar te houden en er zijn looproutes. De entreeprijs is 5 euro en er wordt geadviseerd om contant geld mee te nemen, omdat niet alle standhouders een pinapparaat hebben en er geen geldautomaat in het dorp is.

OERfestival en OERmarkt in Diever

Op zaterdag 24 juli bestaat het OERmuseum in Diever 15 jaar. Daarom wordt er een OERfestival met OERmarkt georganiseerd, van 10.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt er je bijzondere vondsten laten onderzoeken door deskundigen of meedoen aan het nationale kampioenschap 'vuistbijl maken'.

Circus Bossle in Dalen

In Dalen is het Duitse circus Bossle neergestreken. Dit weekend worden er vier voorstellingen gegeven. Kijk voor meer informatie over de voorstellingen op de Facebookpagina van het circus. Het circus zal later verder trekken naar Schoonoord, Ruinen en Hoogeveen.

Orgelconcert in Emmen

In de Grote Kerk in Emmen wordt zaterdag een orgelconcert gegeven door organist Ronald IJmker. Het concert begint om 15.00 uur en de toegangsprijs is 6 euro. Vooraf reserveren is verplicht. Meer informatie over het concert is te vinden op de site van de Grote Kerk.

Open Glasatelier en Tuindagen in Emmen

Glaskunstenares Marjan Witte van Glaseiland in Emmen stelt op zaterdag en zondag haar deuren open voor publiek. In het atelier en in de tuin zijn diverse glasobjecten te bewonderen. De expositie duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Boekenmarkt in Emmen

Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum De Kapel organiseert deze week een boekenmarkt in de ontmoetingsruimte achter de kerk. Zaterdag is de laatste dag dat de boekenmarkt bezocht kan worden. De opbrengst gaat naar De Kapel.

Meer markten

Oude en nieuwe spulletjes vind je op de braderie en vlomarkt in Schoonloo. Zondag 25 juli van 11.00 uur tot 17.00 uur kun je hiervoor terecht bij recreatiepark De Tien Heugten.

In Frederiksoord vind je iedere zaterdag de biologische en boerenmarkt, van 09.00 uur tot 14.00 uur voor Museum de Proefkolonie. Ook in Hoogeveen en Assen is elke zaterdag een markt.

