Nieuwe commandant voor Rode Baretten in Assen

De Rode Baretten van de Johan Willem Friso-kazerne in Assen hebben vandaag een nieuwe commandant gekregen. Luitenant-kolonel Pieter Grijpstra droeg het commando over 13 Infanteriebataljon RSPB (11 Luchtmobiele Brigade) over aan ranggenoot Laurens van Leussen.

Onder leiding van Grijpstra ging het bataljon op uitzending naar Irak en gaven ze hulp tijdens de coronacrisis, onder meer in Curaçao. Grijpstra vertrekt naar het ministerie in Den Haag, waar hij een beleidsfunctie zal gaan vervullen.

De nieuwe commandant Van Leussen heeft eerder in Assen gewerkt en was hiervoor werkzaam op het hoofdkwartier van 11 Luchtmobiele Brigade in Arnhem. "De eenheid heeft mij als jonge leider in diverse functies gevormd. Ik kijk ernaar uit om verder te bouwen aan deze unieke, snel inzetbare gevechtseenheid", aldus van Leussen.