Geen hoger beroep CQ, crowdfunding voor oud-werknemers

Daarmee kunnen oud-medewerkers - die naar eigen zeggen misleid zijn doordat zij vlak voor het faillissement van 2014 een andere cao moesten tekenen om CQ te redden van diezelfde faillietverklaring - fluiten naar hun centen. Zij eisten 5,5 miljoen euro van beide gemeenten. De gemeenten worden ervan beschuldigd bewust op een faillissement te hebben aangestuurd.

Stichting Mens en Vorm heeft besloten om een crowdfundingsactie op te starten, waarmee oud-medewerkers enigszins gecompenseerd moeten worden. Ook wil de stichting helpen de oud-werknemers in de toekomst te helpen met het opzetten van nieuwe kunstprojecten.

'Niet de juiste stap'

De kosten voor een hoger beroep zouden volgens de Kunstenbond niet opwegen tegen de baten. Dat laat directeur Anne-Marie Harmsen van de Kunstenbond weten.

"Wij moeten dagelijks een afweging maken waar wij onze schaarse mensen en middelen op inzetten. Tel de kans van het winnen van het hoger beroep op bij het langdurige traject dat daaraan vast hangt en dan moeten we concluderen dat dit niet de juiste stap is."

Via een kort geding probeerde de groep de Kunstenbond alsnog te dwingen om in hoger beroep te gaan, maar dat mocht niet baten.

Dubbele klap

Rosita Sikking uit Roswinkel, beeldend kunstenaar en voormalig werknemer van CQ, is erg verontwaardigd. "We begrijpen dat het veel geld kost, maar de Kunstenbond laat ons nu dubbel zitten." Daarmee doelt de voormalig keramiekdocente op de financiële schade, maar ook op de immateriële schade: "Mensen zijn beschadigd door dit proces. Het vertrouwen in de gemeente, rechtbank en overheid is hiermee verloren gegaan."

Sikkings blik op de wereld is dan ook veranderd: "Ik ben optimistisch en wil graag geloven in rechtvaardigheid en eerlijkheid, maar dat is moeilijk. Na zeven jaar procederen staan we alsnog met lege handen."

Over het initiatief van de stichting, waar ze ooit zelf medeoprichter van was, is ze zeer te spreken: "Dat vind ik geweldig. Daarmee wordt een aantal collega's hopelijk geholpen."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Rosita Sikking is beeldend kunstenares (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Goedwillende mensen

Luuk Houkes is voorzitter van de stichting Mens en Vorm en betreurt de hele gang van zaken rondom het voormalig kunstencentrum: "Wij gaan de oud-medewerkers van CQ helpen. Zij hebben een harde klap gehad."

Zelf beschikt de stichting niet over het broodnodige geld. Houkes legt daarom het concept uit: "Dat moet middels de crowdfunding van goedwillende mensen komen." Een beproefd recept, want de stichting heeft via deze weg al eerder succes geboekt: "Het kort geding kostte bijna 10.000 euro. Eén crowdfundingactie heeft dat al bijna gedekt."

Verjaard

Aangezien de oud-medewerkers de financiële opties niet hebben voor een nieuw hoger beroep en een nieuwe rechtszaak ook niet tot de mogelijkheden behoort - de zaak is namelijk verjaard - lijken alle kaarten dus op tafel te liggen. Hoe de kunstenaars nu verder moeten, zal de toekomst uit moeten wijzen.

"Ik ben er al bovenop. Ik ben niet zo makkelijk stuk te krijgen hoor. Anders had ik die zeven jaar procederen niet volgehouden", besluit Sikking optimistisch.

