Michael van der Mark tevreden over tijd, niet over klassering na eerste trainingsdag in Assen

De leider in de WK-stand na de eerste vier raceweekenden, Toprak Razgatlioglu, klokte op zijn Yamaha de voorlopig zesde tijd.

Van der Mark, die achtste staat in de WK-stand, was met 1.34.974 maar een halve seconde langzamer dan Rea en het gat naar plek vier (Bautista, met 1.34.741 was net iets meer dan 0.2 seconden. Van der Mark was dan ook best content over zijn tijd, alleen niet over de klassering. "Iedereen gaat hier zo ongelooflijk snel, harder dan ooit. Twee tiende is natuurlijk helemaal niets."

'We hebben de machine compleet geroteerd na de eerste training'

De dag begon nog moeizaam voor de Nederlander. "Normaal gesproken heeft de BMW geen enkel probleem met vloeiende circuits zoals Assen, maar vanochtend ging het eigenlijk helemaal niet. Na de eerste sessie hebben we de hele motorfiets geroteerd. Hij stond eerst achterover, omdat we over het algemeen veel moeite hebben om de machine te stoppen. Maar in Assen hoef je niet zo heel vaak hard te remmen, dus hebben de afstelling veranderd en liep het vanmiddag stukken beter."

"Het grootste probleem in de middag zat hem vooral in het vertrouwen in de snelle bochten, zoals De Ramshoek. Daar moet ik de machine gewoon de bocht ingooien. Daar kan ik voor mijn gevoel meer uithalen, al blijkt dat ik de meeste tijd (0.2 seconden) verlies in de eerste sectie. Heb ik dat verlies niet, dan sta ik gewoon bij de eerste vier.

'Startrij twee of drie wil nog wel'

Van der Mark, die in tien Superbike-races in Assen zeven keer op het podium stond, zal morgen in de Superpole nog wat plekken moeten winnen om uitzicht te houden op nieuw succes dit weekend. "Startrij 2 of 3 wil nog wel, maar als je verder naar achteren staat is het vrijwel onmogelijk veel goed te maken. Daarvoor is het veld te competitief en gewaagd aan elkaar."

(verhaal gaat verder onder de video)

De stand bovenin in het WK Superbike, na 4 van de 12 raceweekenden dit seizoen: Toprak Razgiatlogu - Yamaha - 183 punten Jonathan Rea - Kawasaki - 181 Scott Redding - Honda - 117 Alex Lowes - Kawasaki - 114 Michael Ruben Rinaldi - Ducati - 94 Garret Gerloff - Yamaha - 93 Tom Sykes - BMW - 89 Michael van der Mark - BWM - 81 Chaz Daviez - Ducati - 64 Alvaro Bautista - Honda - 57

Programma WK Superbike in Assen

Morgen (zaterdag) staat voor Van der Mark om 09.00 uur de derde vrije training op het programma en om 11.10 uur is de Superpole. Om 14.00 uur wordt de eerste race van dit weekend verreden.

Zondag om 11.00 uur is de Superpole-race (die gaat over tien ronden, in plaats van de gebruikelijke 21) en om 14.00 uur volgt race twee.