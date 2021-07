Rentree Bennie Streuer pijnvrij: 'Maar het kan veel beter'

Natuurlijk, na zijn vreselijke crash in Oschersleben begin april - toen hij samen met zijn voormalige bakkenist(e) Clement frontaal tegen de muur botste en diverse beschadigingen aan zijn rugwervels, een scheurtje in zijn bekken en diverse gekneusde ribben opliep - was hij blij dat hij vanochtend weer in het span kon stappen. Maar toen het lekker ging en de pijn wegbleef kwam ook de winnaar in Streuer weer naar boven. "Ja, dan wil ik zo ver mogelijk naar voren op de grid natuurlijk."

"Het voelde ook allemaal goed. Ik heb het idee dat ik wel drie uur kan rijden zonder pijn. Bovendien verliep de samenwerking met Jeroen Remmé (zijn nieuwe bakkenist) ook prima. Maar we zijn een nieuw duo en moeten gewoon veel meters maken om progressie te boeken. Ook daarom is het jammer dat we eigenlijk zo weinig kilometers hebben kunnen maken."

Nachtwerk

Voor Streuer betekenen de elektrische problemen nachtwerk, maar dat is de Drentse wereldkampioen van 2015 wel gewend. "Het is de afgelopen twee weken elke dag heel laat geworden. Ik heb de fiets vanaf nul naar dit opgebouwd in die korte periode. Wat ik nu ga doen? Ja, sowieso de computer alles laten uitlezen en voor de zekerheid alle onderdelen uitwisselen en zo het probleem verhelpen. We staan nu 1.7 seconden achter de nummer 1, maar dat had zeker binnen de seconde gekund."

'Ik verwacht een spannende race'

Streuer verwacht morgen een spannende race. "De top 3 zit op een paar honderdste van elkaar, dus er zal niemand echt wegrijden. En omdat er vooraan ook verdedigend gereden moet worden en er andere lijnen zullen moeten worden worden gezocht, gaan ook de iets minder snelle combinaties aanpikken."

Top 5 in de kwalificatietraining

Het Santander Salt Sidecar Team, met de Britse stuurman Todd en de voormalig bakkeniste van Streuer (Clement), noteerde tijdens de kwalificaties een snelste rondetijd van 1'43.217. De tweede tijd was voor het Guistol Sidecar Racing Team (Markus Schlosser & Marcel Fries, de leiders in de tussenstand om het wereldkampioenschap) en vanaf plek 3 mogen morgen Tim Reeves en Kevin Rousseau (Team Bonovo Action) vertrekken. Vijfvoudig wereldkampioen Pekka Paivarinta en de Assense Ilse de Haas (#44 Racing) klokten vanmiddag de vijfde tijd voor het duo van Kershaw Racing ( Stephen Kershaw en Ryan Charlwood).

Top 10 WK-stand na 3 van de 8 raceweekenden Schlosser/Fries 115 punten Ellis/Clement 113 Païvärinta/De Haas 92 Reeves/Rousseau 69 Kershaw/Charlwood 60 Wyssen/Hofer 41 Endeveld/Crome 34 Sattler/Schmidt 26 Peugeot/Peugeot 22 Christie/Christie 20

De zijspancoureurs komen in het WK Superbike-weekend in Assen dit weekend twee keer in actie. Morgen (zaterdag) start race 1 om 17.00 uur en zondag staat de 2e race om 16.00 uur gepland.