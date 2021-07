Beachvolleybalsters Stam en Schoon verliezen van wereldkampioenen

Beachvolleybalsters Katja Stam uit Klijndijk en Raïsa Schoon zijn het olympisch toernooi begonnen met een nederlaag. Het Nederlandse duo verloor in twee sets van het Canadese koppel Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes: 16-21 14-21. Dat was geen schande, want de tegenstanders zijn de regerend wereldkampioenen en als eerste geplaatst. in Tokio.

Stam en Schoon debuteren op de Spelen en zijn bij het toernooi in Shiokaze Park ingedeeld in groep A. Ze spelen maandag 26 juli tegen de Zwitserse kampioenen Joana Heidrich en Anouk Vergé-Dépré en donderdag 29 juli tegen het Duitse koppel Karla Borger en Julia Sude uit Duitsland. De eerste twee gaan rechtstreeks door naar de achtste finales.

Het beachvolleybalkoppel is door de nederlaag bij hun olympische debuut absoluut niet uit het veld geslagen. "We krijgen nog twee mooie wedstrijden en daar gaan we vol voor", zei Schoon na het verlies in twee sets (16-21 14-21) tegen de Canadese wereldkampioenen Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes. "We waren wel wat nerveus, maar ik zag bij hun ook zenuwen, dus daar lag het niet aan."

'Goed bestand tegen hitte'

De Nederlandse vrouwen gaven de warmte evenmin de schuld. "De eerste dagen hier in Tokio waren wel zwaar, maar we hebben ons goed aangepast aan de omstandigheden en zijn ook goed bestand tegen de hitte", zei de 22-jarige Stam. "We dragen koelvesten na de warming-up en na afloop drinken we speciale slush puppy's om de lichaamstemperatuur te regelen. We misten wel wat energie, maar niet dermate dat we er last van hadden."

Het spelen in een groot en leeg stadion zonder toeschouwers was wel saai, vond Stam. "Ze hadden ons gezegd dat publiek zou worden nagebootst, maar ik heb niks gehoord. Toch is het een mooie ervaring. Dit zijn ons eerste Spelen, dus we weten ook niet hoe het andere keren was, maar met alles eromheen op en buiten het veld maken we zoveel mee. We hebben echt wel een olympisch gevoel.''