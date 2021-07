Drenthe troef tijdens WK Zijspannen in Assen: zit er een zege in?

Bakkeniste Ilse de Haas uit Assen trainde namelijk als 4e vrijdagmiddag, terwijl ze met vijfvoudig wereldkampioen Pekka Päivärinta de 3e plaats bezet in de WK-stand (na 3 van de 8 raceweekenden). Met 92 punten staat het Fins/Nederlands duo 23 punten achter het leidende duo Schlosser/Fries uit Zwitserland en 21 punten achter Ellis/Clement, het Brits/Franse koppel. "Het ging vandaag wel lekker", aldus De Haas. "Het hele seizoen eigenlijk al. Van de zes races stonden we vier keer op het podium. Hopelijk lukt dat ook in Assen."

Per toeval kwam De Haas in team #44 Racing terecht. De eigenlijke bakkenist van Päivärinta brak in het openingsweekend van het seizoen, op het circuit van Le Mans zijn voet in derde vrije training. De Haas werd gevraagd om in te vallen en met de Drentse reed de Fin naar een 4e en 3e plaats. Vanaf dat moment gingen haar eigenlijke plannen de ijskast in, want eigenlijk zou ze met de Schot Scott Lawrie het Britse Superbike-kampioenschap gaan rijden.

Wereldtitel?

De Haas, die ambities heeft om ooit zelf achter het stuur te kruipen, liet eerder al weten graag als bakkeniste wereldkampioen te willen worden voordat ze het 'bakkie' inruilt voor het stuur. "Of dat dit jaar kan? Tja, wie weet. Het gat met de leiders in de WK-stand is nog te overzien."

Bennie Streuer

Met de zesde kwalificatietijd voor zijn eerste races van het seizoen is Bennie Streuer na drie maanden revalidatie terug op de plek waar hij het liefst is. Op het circuit, als coureur. Alhoewel, hij had liever wat meer ronden gereden op het TT Circuit vandaag. "Maar in de eerste vrije training en de tweede kwalificatiesessie hadden we een elektrisch probleem. Maar als we dat kunnen verhelpen dan acht ik ons in staat om met de kop mee te gaan in de wedstrijd."

(Tekst gaat verder onder de video)

Kees Endeveld

Kees Endeveld (Grolloo) is de derde Drentse troef in het veld van veertien combinaties. Hij kwalificeerde zich, met passagier Hendrik Crome als 11e. De tijd van 1.47.2 was wel ruim vier seconden langzamer dan de snelste combinatie van de dag. "Ik ben niet tevreden. We hebben wat technische problemen met de brandstof, maar wat het euvel is weet ik nog niet. Balen, dat dit uitgerekend in Assen moet gebeuren. Helemaal omdat we morgen een sponsordag hebben. Toch ging het in de kwalificatie alweer beter dan in de vrije training en ondanks dat we te ver van de kop af zitten, heb ik wel mijn snelste tijd ooit gereden hier in Assen."

Endeveld had gisteren aan het einde van de middag vertrouwen dat de problemen nog verholpen zouden kunnen worden. "We hebben wat hulp nodig uit Engeland, van de Birchall-broers. Zij moeten de computer, op afstand, even overnemen en wat instellingen veranderen."

Het seizoen van de zwager van Bennie Streuer verloopt naar eigen zeggen goed. "We zijn gemiddeld 2,5 seconde sneller dan in 2019 (in 2020 werd het seizoen al snel afgebroken wegens het coronavirus). Helaas kreeg ik te maken met een flinke kostenpost tijdens het raceweekend in Hongarije. Eerst ging de motor stuk en daarna, na een botsing, ook nog het chassis. Een kostenplaatje van zo'n 20.000 euro en dat heb ik niet zo één, twee, drie voorhanden."

In Assen hoopt hij dit weekend twee keer op een top 10-klassering. "En het liefst wil ik Wyssen voor blijven. Met hem ben ik eigenlijk het hele seizoen al in gevecht, iets wat me voorgaande jaren niet lukte. Dus dat is mijn streven", aldus de nummer 7 in de WK-stand.

Import-Drent Jeroen Schmitz

De vierde en laatste Drent op de starting grid dit weekend is Jeroen Schmitz, een voor onze provincie onbekende verschijning en dat terwijl hij al sinds 2012 bakkenist is. "Maar ik ben pas sinds een jaar een Drent hoor. Ik kom uit Hoorn en vorig jaar zijn we verhuisd naar Roswinkel."

Hij vormt al geruime tijd een duo met de Engelsman Robb Biggs, dat dit seizoen eigenlijk zou uitkomen in het Britse Superbike-kampioenschap. "Maar in dat kampioenschap is nog maar één race verreden. Vandaar dat we nu, net als het vorige raceweekend op het circuit van Donnington Park, met een wildcard deelnemen in Assen." Het duo start vanaf plek 8. "Daar zijn we wel content mee en wellicht kunnen we in de wedstrijden nog iets naar voren komen."

Schmitz en Biggs hebben een duidelijk doel voor ogen. "We willen progressie blijven boeken, richting de top 5 dit seizoen. Volgend seizoen willen we het hele jaar op dit podium meedraaien en hopen we de stap naar het podium te kunnen maken. En wie weet ooit, de wereldtitel."

De Drenten in het WK Zijspannen komen dit weekend dus twee keer in actie tijdens de WK Superbikes op het TT Circuit in Assen. Vanmiddag om 17.00 uur is de eerste wedstrijd en morgen om 16.00 uur start race 2.

Lees ook: