Sergio Peña slachtoffer straatroof: 'Ze richtten een pistool op mijn hoofd'

Sergio Peña is vannacht in Peru op brute wijze op straat beroofd. Twee dieven ontfutselden de speler van FC Emmen en zijn neef een ketting, een horloge en drie telefoons.

De straatroof vond vannacht plaats in zijn geboortestad Lima. "Het ergste is, en dat heeft me veel angst bezorgd, dat we een pistool op ons hoofd gericht kregen. Helaas zijn de beelden van de overval niet vastgelegd op camera."

Peña werd met het Peruaans elftal onlangs 4e op de Copa America. Daarna vierde hij, net als de andere FC Emmen-speler Miguel Araujo, vakantie. Eigenlijk was het duo al weer verwacht op het trainingsveld in Emmen, maar de club laat weten dat de formaliteiten om terug te reizen (vanwege onder andere het coronavirus) nog niet in orde waren.

Celta de Vigo geïnteresseerd in Peña

Ondertussen is de algemene verwachting nog steeds dat beide spelers bij FC Emmen zullen vertrekken. Er schijnt inmiddels ook concrete belangstelling te zijn uit Spanje. Volges Spaanse en Peruaanse media zou Celta de Vigo Peña, die net als Araujo nog een jaar contract heeft in Emmen, graag willen inlijven.

Weer proefspeler voor FC Emmen

Overigens heeft FC Emmen weer een nieuwe speler op proef. Het is de Chileens-Nederlandse aanvallende middenvelder Giovanni De La Vega, die in de jeugd van Ajax en FC Utrecht speelde. Bij die club tekende hij in 2018 een contract. Sinds juni zit hij zonder club.