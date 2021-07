Heeft Bryan de mooiste truck van Nederland?

Lezers van het Fotojaarboek 2021 van vakblad Truckstar brachten hun stemmen uit. Daaruit zijn 24 trucks in acht categorieën genomineerd. De vrachtwagens staan opgesteld op een afgesloten terrein in Zwolle en een vakjury kiest tijdens een live-videostream de mooiste truck uit. De truck van Vochteloo is ingedeeld in de categorie Huif/Gesloten vervoer, wat inhoudt dat de oplegger een zeildoek als overkapping heeft.

Van autowasser naar vrachtwagenchauffeur

Na een flinke wasbeurt is de Scania S580 gisteren afgeleverd voor de verkiezing. Vochteloo is pas sinds kort de bestuurder van de vrachtwagen. Nadat hij jaren als autowasser bij Dairytop in Beilen werkte, neemt hij nu plaats achter het stuur van een van de vrachtwagens van het bedrijf. Vorig jaar haalde hij zijn gewone rijbewijs en vervolgens meteen zijn groot rijbewijs.

"Dat is wel een jongensdroom", zegt Vochteloo. "Het is geweldig om achter het stuur van deze truck te zitten. Iedereen zwaait naar je en ik zwaai terug en knipper met de lichten." De chauffeur mocht na drie weken al plaatsnemen in de genomineerde vrachtwagen, omdat die toevallig vrijkwam bij het bedrijf.

'Meedoen is belangrijker dan winnen'

Eigenaar Johan Hoogendoorn van Dairytop vindt het mooi dat zoveel lezers op zijn wagen gestemd hebben, maar verwacht niet dat de truck er met de hoofdprijs vandoor gaat: "Er zijn zoveel mooie trucks. Meedoen is belangrijker dan winnen en bij de mooiste 24 horen is ook al prachtig."

Vanavond weet Vochteloo of hij vanaf morgen in de allermooiste vrachtwagen van Nederland rijdt. De livestream van de verkiezing is vanaf 20.00 uur te zien op de Facebookpagina van Truckstar.