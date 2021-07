Van der Mark net naast podium in afgevlagde eerste WK Superbike-race in Assen

Van der Mark zwaait naar het publiek na zijn 4e plaats in WK Superbike-race 1 in Assen (Rechten: ANP / Vincent Jannink)

Van der Mark begon de race vanaf de negende plek. Hij zakte bij de start weg, maar rukte daarna op indrukwekkende wijze op en kwam dus net tekort voor zijn 8e podium in elf Superbike-races in Assen. "Toch ben ik zeer content. Even dacht ik nog richting het podium te kunnen omdat Razgatlioglu en Redding in gevecht waren om plek twee, maar helaas kwam het niet zover", aldus Van der Mark.

De race werd overigens gewonnen door Jonathan Rea, op zijn Kawasaki. De De Noord-Ier, regerend wereldkampioen in de Superbikes, nam door zijn zege ook de leiding over in de WK-stand. De voorsprong op nummer 2, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) bedraagt 7 punten. Scott Redding (Honda) bezet de derde plaats, met 137 punten.

Van der Mark, die vanochtend veel motorische problemen kende in de laatste vrije training en ook tijdens de Superpole, staat na vandaag 8e in de WK-stand met 94 punten.

Morgen staan er nog twee races op het programma. Om 11 uur start de Superpole-race (over 10 ronden) en om 14.00 uur is race 2.

Twee Nederlanders op podium in Word Supersport 300

In een andere klasse, de Superbike 300, stonden er vandaag met Koen Meuffels (tweede) en Jeffrey Buis (derde) twee Nederlanders op het podium. Buis is regerend wereldkampioen in de Superbike 300, maar kende dit seizoen nog weinig succes. In zijn thuisrace ging het wel goed, al moest hij zijn tweede plaats omdat hij in de laatste ronde de track-limiet had overschreden. De Spanjaard Adrian Huertas won de sensationele race.