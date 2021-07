Waterpret in nieuwe fontein: Koopmansplein Assen nu echt bijna af

De bulderende graafmachines en zwoegende bouwvakkers hebben na maanden van werk plaatsgemaakt voor trappelende kindervoetjes. Dwars door de waterstralen, zonder af te drogen glibberend op het springkussen en daarna zeiknat bij mama of papa in de armen. Een groepje oude dames slaat het straattafereel breed glimlachend gade. Assen heeft er een attractie bij.

Voor en door inwoners

Een huiskamer voor alle inwoners midden in het centrum, dat moest het Koopmansplein worden. Gemeentetaal voor een gezellige en knusse plek waar iedereen terecht kan om te spelen of relaxen. Dat lijkt te zijn gelukt: jong en oud krioelen over of langs het plein, de terrastafels zitten stampvol en voor de ijskraam staat een rij.

Inwoners van Assen mochten drie jaar geleden zelf meedenken over de toekomst van het plein. Op basis van meer dan zeshonderd ideeën en ruim honderd ontwerpen werden vier landschapsarchitecten aan het werk gezet. Elk architectenbureau kwam met een ontwerp en alle Assenaren ouder dan zes jaar mochten stemmen welke van de vier er met de klus vandoor zou gaan. Het ontwerp van architectenbureau OKRA kwam met 40 procent van de stemmen als winnaar uit de bus.

Elk nadeel...

Aannemer Dusseldorp startte begin september vorig jaar met het verwijderen van de oude straatstenen, die overigens hergebruikt zijn voor een bouwproject elders in Nederland. Sindsdien was het stadshart een bouwput waar shoppende stadsbezoekers en ondernemers zich omheen moesten manoeuvreren. De uitbraak van het coronavirus en een flinke sneeuwbui in februari legden de bouw even stil, maar het virus heeft later juist voor versnelling gezorgd.

Het plein is bijna klaar en dat is een paar maanden eerder dan verwacht. Doordat het TT Festival dit jaar vanwege de coronapandemie niet door kon gaan, en er dus geen podium op het Koopmansplein hoefde te staan, konden de bouwvakkers ook in juni doorwerken.

De nieuwe bomen en planten bijvoorbeeld konden daardoor al voor de zomervakantie komen. De kers op de taart, een speelhunebed voor kinderen, staat nog niet op het plein. Na de zomer is er een officiële opening.