Groene vingers gezocht voor tuinen Landgoed Lemferdinge Paterswolde

Landgoed Lemferdinge wordt beschouwd als het oudste landgoed van de streek. De eerste vermelding stamt uit 1447 en de eerste tekeningen uit het einde van de achttiende eeuw. Op het landgoed staat een voornaam huis dat is omgeven door een gracht en je vindt er bijgebouwen, tuinen, hooilanden en bospercelen.

Historische tuin

In 2009 nam Het Drentse Landschap het beheer van het landgoed over en dat betekent ook dat de stichting de verantwoordelijkheid kreeg voor het onderhoud van het drie hectare grote terrein. Het grootste deel daarvan bestaat uit de tuin, die is opgesplitst in een gedeelte in Franse stijl en een gedeelte in Engelse stijl.

Het behoud van de historische tuinen van het landgoed vraagt zorg en aandacht. Vooral het Franse gedeelte moet er volgens vrijwilligerscoördinator Hans Colpa van Het Drentse Landschap picobello uitzien: "Het Franse deel, de formele tuin voor het hoofdgebouw, moet strak bijgehouden worden. Dus kortgemaaide gazons, bijgeknipte buxushagen en gesnoeide leilindes."

Het Franse gedeelte van de tuin moet er strak bijliggen (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Bos en tuin

Het Engelse gedeelte van de tuin is zo ongeveer exact het tegenovergestelde van de tuin met Franse invloeden. Waar de staatshoofden van Frankrijk het groen rondom hun paleizen tot in het perfecte wilden beheersen, wilde de Engelse adel juist een zo natuurlijk mogelijke uitstraling van de landgoederen. Het contrast is goed te zien op Lemferdinge, waar de gemaaide Franse grasmat door rododendrons gescheiden wordt van het deel van de tuin dat je gerust een bescheiden bos kunt noemen.

Hoge beukenbomen staan er langs kronkelende met mos begroeide paden. Stapels bladeren liggen keurig op de bosgrond en in de vijver kun je helder je reflectie zien. Precies zo moet het blijven en daar ligt volgens Colpa ook een taak voor de vrijwilligers. "Aan het bos hoef je minder te doen dan aan het Franse deel, maar wel moeten de paden schoongeveegd worden van blad. Voor het snoeien van dikke takken die over de paden groeien huren we specialisten in", vertelt Colpa.

Het Engelse deel van de tuin is bosachtig met kronkelige paden (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Met pensioen

De afgelopen jaren had een tuinman het perceel onder zijn hoede, maar vanwege zijn hoge leeftijd is het tijd voor opvolging. Het Drentse Landschap is op zoek naar een nieuwe groep vrijwilligers die, onder leiding van een ervaren tuinbaas, het onderhoud van hem wil overnemen. De werkzaamheden? "Veel grasmaaien, snoeien, bijknippen en harken. Het hebben van wat groene vingers is al genoeg en je moet het natuurlijk leuk vinden om in de tuin te werken", zegt Colpa.

De vrijwilligers werken zelfstandig, maar krijgen de beschikking over machines, kleding en gereedschap. Het Drentse Landschap kan eventueel ook cursussen verzorgen als daar behoefte aan is. Het snoeien van de fruitbomen bijvoorbeeld is een specialistisch klusje waar je wat kennis voor moet hebben.

Geen wildgroei

Het is volgens Het Drentse Landschap belangrijk dat de tuinen regelmatig onderhouden worden, omdat de boel anders overwoekert. En dat is volgens de stichting nu net niet de bedoeling van een landgoed. Colpa: "Vroeger werd het hier ook strak gemaakt en dat willen we graag in stand houden. Een landgoed geeft een stuk geschiedenis van de streek weer en Lemferdinge is één van de oudste en grootste landgoederen van Drenthe. We hopen dus dat er veel mensen zijn die zich opgeven die ons een handje willen komen helpen."