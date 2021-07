Bijzondere rentree Streuer: Van podium naar diskwalificatie

Streuer deelde het bericht van de FIM, de overkoepelende organisatie, op zijn Facebookpagina. Daar staat het volgende: 'Bennie Streuer and Jeroen Remme have been disqualified for a technical infringement, Art.2.2.4 (minimum weight). Tim Reeves and Kevin Rousseau move to third place.'

Navraag bij het team van Streuer, Team Bonovo Action, leerde dat het span bij de test voorafgaand aan het raceweekend 6 kilo te licht was. Daarna had Streuer maatregelen getroffen, maar tot zijn eigen grote verbazing bleek de machine na de race van vanmiddag wederom 6 kilo te licht.

En dus blijven Streuer en Remmé ook na de zevende van de in totaal zestien wedstrijden dit seizoen om de wereldtitel puntloos.

Zege voor Markus Schlosser & Marcel Fries

De winst in de race over achttien ronden ging naar het duo Markus Schlosser/Marcel Fries, dat profiteerde van een crash van twee andere duo's die vochten om de winst (Tim Reeves/Kevin Rousseau en Ellis Todd/Emanuele Clement). Voor Todd zat de wedstrijd erop en Reeves liep veel achterstand op. Inmiddels had het duo Stephen Kershaw/Ryan Charlwood aansluiting gevonden bij Schlosser/Fries, maar die hielden stand. Het Zwitserse duo liep met de 25 punten bovendien uit in de strijd om het wereldkampioenschap. De voorsprong bedraagt nu 27 punten op Ellis en Clement (140 om 113 punten).

De Haas, Schmitz en Endeveld

Pekka Päivärinta met de Assense Ilse de Haas stelden teleur. Ondanks de vierde kwalificatietijd werd het duo slechts negende. Twee plaatsen daarvoor, op de zevende plaats dus, finishte bakkenist Jeroen Schmitz (Roswinkel) met stuurman Rob Biggs. Kees Endeveld, die gisteren al veel elektronische problemen kende, haalde de finish niet.