Station Assen genomineerd voor internationale Prix Versailles

Het station in Assen is genomineerd voor de Prix Versailles, een internationale architectuur en designprijs. Het station in Assen is één van de zes finalisten in de categorie 'passagiersstations'.

De andere vijf finalisten zijn het Reservoir Train Station in Reservoir (Australië), het Ginkgo Swan Lake Train Station in Jiaxing (China), het Putuo Mountain Passenger Station in Zhoushan (China), het Mukilteo Ferry Terminal in Mukilteo (Verenigde Staten) en het Pennsylvania Station in New York (Verenigde Staten).

Het station zal beoordeeld worden op innovativiteit, creativiteit, reflectie van lokaal erfgoed en energie-efficiëntie, aldus architectenbureau De Zwarte Hond. In november wordt de winnaar bekendgemaakt op het hoofdkantoor van de Unesco in Parijs.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het station in Assen genomineerd wordt voor een architectuurprijs. In juni werd het ontwerp van architectenbureau De Zwarte Hond en Powerhouse Company genomineerd als 'Beste Gebouw van het Jaar 2021' van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). Voor deze prijs moet het station het opnemen tegen elf andere gebouwen. Stemmen voor de publieksprijs kan nog tot 9 augustus.