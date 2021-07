Rea de koning van Assen, Van der Mark had meer gewild voor thuispubliek

De Noord-Ier, regerend wereldkampioen, neemt door zijn sterke optreden in Assen ook de leiding over in de tussenstand om het wereldkampioenscap. De Turk Razgatlioglu, die naar Assen kwam met twee punten voorsprong, heeft nu 37 punten achterstand. Dit mede omdat de Yamaha-coureur vanmiddag al in de eerste ronde onderuit ging in Race 2.

Van der Mark staat, na zijn 4e plek gisteren en de zesde vandaag op de 7e plaats, met 104 punten. Rea heeft er 247.

Crash

Vanochtend tijdens Superpole Race, waarin de winnaar 12 punten verdient, ging Van der Mark al in de eerste ronde onderuit. Hij was de enige coureur die in het grind belandde. Rea domineerde de race en finishte 3,5 seconde voor de concurrenten. Plek 2 was voor de Italiaan Rinaldi en op de 3e plek eindigde Razgatlioglu.

Race 2

Race 2 begon spectaculair, met een val van Razgatlioglu en een matige start van Rea die zelfs even terugviel naar plek 6. Locatelli was lang de verrassende leider, maar was niet opgewassen tegen de man van het weekend: Rea, die zichzelf ogenschijnlijk simpel naar de kop van de wedstrijd manoeuvreerde.

Redding en Locatelli vochten daarna om plek 2 en die ging uiteindelijk naar de Brit, die derde staat in WK-stand.

Jonathan Rea won alles wat er te winnen viel in Assen, pakte 62 punten en de leiding in de WK-stand (Rechten: ANP / Vincent Jannink)

Van der Mark: 'De crash vanochtend was een domme fout'

Van der Mark, die toch wel wat last had van zijn val in de ochtend, leek af te stevenen op de 8e of 9e plaats, maar kon in de slotfase toch nog Michael Ruben Rinaldi en Alex Lowes passeren. Bovendien ging teamgenoot Tom Sykes onderuit. De zesde plaats was oké, al had Van der Mark dit weekend op meer gehoopt.

"De crash van vanmorgen was een domme fout van mijzelf. Ik wilde er echt voor gaan en in de snelste bochten van het circuit probeerde ik nog sneller te gaan. Over de limiet dus. In de tweede race kende ik een goede start. Aan het einde van de eerste ronde lag ik al vijfde, maar ik had niet het tempo of de grip waar ik op hoopte. Gelukkig had ik in de laatste ronden nog wel wat over en kon ik Michael Ruben Rinaldi en Alex Lowes passeren. P6 is dan al met al niet zo slecht, maar ik had echt meer gewild voor mijn thuispubliek."