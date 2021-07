Koloniën van Weldadigheid langer in spanning over Unesco-status

De vergadering gaat morgen verder, maar het is nog onduidelijk of de Koloniën van Weldadigheid dan ook meteen besproken worden. Mogelijk wordt het Drentse agendapunt verschoven naar later in de week. De Koloniën van Weldadigheid zouden het eerste Drentse erfgoed op de Unesco Werelderfgoed-lijst worden.

Het Werelderfgoedcomité in de Chinese stad Fuzhou behandelde vandaag meerdere nominaties. De Koloniën van Weldadigheid zouden tussen 13.30 en 15.30 aan de beurt zijn. De digitale vergadering van het comité is flink uitgelopen. Later vandaag wordt de agenda van morgen bekend gemaakt, en moet blijken hoe laat de nominatie van de Koloniën dan behandeld wordt.

Reactie Bijl

"Heel jammer", noemt gedeputeerde Cees Bijl het uitstel. "Er is heel veel werk verzet. Het is vooral jammer voor al die mensen die toegewerkt hebben naar vandaag. Jammer voor iedereen die nu klaar zit om te toosten en heeft meegeleefd."

Bij de pakken neerzitten doet Bijl niet. "Ik heb gezien dat sommigen de champagne gebruiken om de voorpret te vieren, dat mag ook", zegt Bijl. "We zijn van zover gekomen, dit kan er ook nog wel bij. Dan maar maandag."

Bekijk hieronder de video met de reactie van gedeputeerde Cees Bijl: