Corona: 78 nieuwe besmettingen in Drenthe

Een GGD-medewerker in beschermende kleding neemt een coronatest af (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

In Drenthe zijn er sinds gisterochtend 78 nieuwe besmettingen bij gekomen, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren waren het er 70.

Het weekgemiddelde, gebaseerd op de afgelopen zeven dagen inclusief vandaag, ligt in onze provincie op bijna 93 nieuwe besmettingen per dag.

Het afgelopen etmaal zijn de meeste besmettingen gemeld in de gemeenten Emmen (14), Tynaarlo (12), Noordenveld (11) en Meppel (10). Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.

Aantal nieuwe coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 25-07-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1577 (+4) 7 20 Assen 4216 (+7) 68 15 Borger-Odoorn 1668 33 15 Coevorden 3039 (+2) 57 31 Emmen 9452 (+14) 168 80 Hoogeveen 4935 (+8) 77 41 Meppel 2488 (+10) 34 27 Midden-Drenthe 2188 (+6) 35 30 Noordenveld 1942 (+11) 32 26 Tynaarlo 1816 (+12) 24 24 Westerveld 1038 (+3) 17 21 De Wolden 2130 (+1) 33 24 Onbekend 61 0 0

Ziekenhuizen

Het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag opgelopen tot 533. Dat zijn er 29 meer dan gisteren, toen er 504 mensen met covid-19 in het ziekenhuis lagen. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De meeste coronapatiënten liggen op de verpleegafdeling, namelijk 399 mensen. Dat zijn er 11 meer dan een dag eerder. Op de intensive care (ic) liggen 134 patiënten met corona, 18 meer dan gisteren.

In totaal zijn er 87 nieuwe patiënten met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Van hen moesten er 16 naar de ic, en 71 kwamen op een verpleegafdeling terecht. Een dag eerder kwamen er nog 89 nieuwe patiënten bij.

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft landelijk 4665 positieve coronatesten geregistreerd sinds gisterochtend. Dat zijn er 622 minder dan gisteren, toen volgens een bijgesteld cijfer 5287 besmettingen werden gemeld. Het aantal nieuwe besmettingen ligt een stuk lager dan het weekgemiddelde van 6454.

Vorige week zondag meldde het RIVM nog 10.198 nieuwe besmettingen. Het RIVM zei dinsdag al het begin van een stabilisatie te zien en dat het aantal gevallen in de loop van deze week zou kunnen gaan dalen. Twee weken geleden nam het kabinet maatregelen om de explosieve stijging van het aantal coronagevallen te stoppen.

Het weekgemiddelde van 6454 ligt nog altijd veel hoger dan een maand geleden. Toen de versoepelingen ingingen eind juni, lag het aantal positieve testen rond de 600 per dag.

Volgens de cijfers van vandaag zijn 4 mensen overleden. Zaterdag werden eveneens 4 sterfgevallen gemeld. Sterfgevallen worden vaak pas iets later doorgegeven door de GGD'en, dus het gaat niet per se om mensen die in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Amsterdam blijft koploper met het aantal nieuwe gevallen: 318 mensen testten positief in de hoofdstad. Rotterdam volgt met 279 nieuwe besmettingen, in Den Haag kregen 99 mensen een positief testresultaat. Utrecht telde 81 nieuwe besmettingen, in Tilburg waren dat er 77.