FC Emmen overtuigend langs Heracles

FC Emmen heeft ook de vierde oefenwedstrijd van het seizoen in winst omgezet. Op de Oude Meerdijk was de ploeg van trainer Dick Lukkien met 4-1 te sterk voor Heracles.

De thuisclub begon met de volgende basiself: Brouwer, Hardeveld, Veldmate, Miguel, Luzayadio, Bernadou, Bijleveld, Vlak, Van Ooijen, Assehnoun en Hilterman. De ploeg uit Almelo startte met drie oude bekenden. Doelman Jalving, Roosken en Laursen stonden, tot voor kort, nog bij FC Emmen onder contract.

Bij FC Emmen ontbrak, in tegenstelling tot de wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Rot-Weiss Essen, Glenn Bijl. De rechtsback zou in gesprek zijn met het Russische Krylya Sovetov Samara. De club die het afgelopen seizoen promoveerde en weer terugkeert in de hoogste Russische divisie, werkt met een begroting van meer dan 20 miljoen.

Peter van Ooijen

Het begin was overduidelijk voor de gasten en het was aan doelman Michael Brouwer te danken dat FC Emmen niet op achterstand kwam. Twee keer bracht de oud-speler van Heracles redding. De 2.000 toeschouwers moesten tot de veertiende minuut wachten op de eerste kans voor de thuisploeg. Peter van Ooijen kapte, draaide, kapte en schoot, met links, net over het doel van Jalving.

De partij was na de kans van Emmen meer in evenwicht, wat aan beide kanten weinig kansen opleverde. Tot de 28ste minuut. Van Ooijen kreeg de bal op de rand van de zestien en lepelde de bal, met een bekeken schot, over Jalving in de verre hoek. FC Emmen zocht met een 1-0 voorsprong de kleedkamer in de rust op.

FC Emmen begon na rust met drie wissels. Luzayadio, Vlak en Bernadou bleven in de kleedkamer achter en werden vervangen door Mendes, Toufiqui en Apau en die laatste gaf na 14 seconden bijna de assist voor de 2-0, maar Hilterman kon de bal net niet de juiste richting geven.

Visitekaartje Rui Mendes

Een kwartier na rust kwam FC Emmen wel op 2-0. Rui Mendes rondde een uitstekende aanval beheerst af. Na de treffer wisselde Heracles bijna het hele elftal en Lukkien bracht Scholte en Burnet voor Veldmate en Assehnoun, die zijn draai nog moet vinden.

Proefspeler Mendes gaf, tien minuten later, nog maar eens zijn visitekaartje af. Ben Scholte gaf een panklare voorzet die door Mendes, volley, snoeihard tegen de touwen werd geschoten. Emmen stond nog na te genieten van de prachtige treffer toen, amper een minuut later, Ismail Azzaoui voor Heracles iets terug deed (3-1).

Het slotakkoord werd gezet door Peter van Ooijen, die acht minuten voor tijd ook zijn tweede van de wedstrijd maakte, waardoor Emmen ongeslagen blijft in de oefencampagne. Vrijdag speelt Emmen de laatste oefenwedstrijd, voordat op vrijdag 6 augustus de competitie begint tegen Telstar. In Leeuwarden is Cambuur de tegenstander.