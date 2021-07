De Week van Drenthe: Minder last van eikenprocessierups en gratis borden

Ook de afname van het aantal bijna-verdrinkingen onder kinderen stagneert, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Amsterdam UMC. Kinderartsen vrezen dit jaar zelfs voor een stijging van het aantal verdrinkingen, omdat de zwemlessen een tijdlang stil hebben gelegen.

Jeukrups

Kleine, jeukende bultjes over je hele lijf. Het is weer de tijd dat de eikenprocessierups voor overlast zorgt. Maar in vergelijking met vorig jaar valt het dit jaar mee met de overlast, schrijft natuursite Nature Today. Al zijn er in de bomen, of soms in het gras, nesten genoeg. De gemeente Emmen is nog nooit zoveel kwijt geweest aan de bestrijding als dit jaar. "We geven nu 225.000 euro uit en dat is fors meer dan andere jaren. Dat heeft ermee te maken dat de rups in opmars is", zei wethouder René van der Weide eerder.

Gratis borden

De komende dagen had je op het Dwingelderveld kunnen genieten van de laatste editie van het Taribush Kuna Festival, maar door corona gaat het niet door. En dus geeft de organisatie alle spullen van het festival weg. "Het is gek", zegt Marthijn Wolting van Taribush. "We hebben dit elf jaar met veel liefde opgebouwd en nu mag alles weg."

