Betrokkenen over uitstel Werelderfgoedcomité: 'Kans van slagen groot, maar nog even wachten'

Hij was één van de aanwezigen bij de talkshow van RTV Drenthe, uitgezonden vanuit museum De Proefkolonie in Frederiksoord, waar in spanning gewacht werd op bericht van het comité in de Chinese stad Fuzhou.

"Ze hebben het dossier nog niet kunnen behandelen, terwijl de voortekenen gisteravond laat toch zo waren dat dat absoluut zou gebeuren", vertelt Wiersma. Volgens hem zouden eerst de Aziatische dossiers aan de beurt zijn geweest, dan de Europese en als laatst de Amerikaanse. "Blijkbaar zijn ze vooral doorgegaan op één dossier uit Azië dat heel veel tijd heeft gekost. Zo veel tijd, dat ze de andere dossiers gewoon hebben laten liggen."

Gedeputeerde Cees Bijl, vandaag ook aanwezig in Frederiksoord, ging er al een beetje vanuit dat de koloniën vandaag wellicht niet meer aan de orde zouden komen: "Toen ik de agenda zag, zag ik al dat we helemaal aan het eind zaten, met een paar moeilijke dossiers ervoor. Toen dacht ik al 'nou...'"

De agenda van het Werelderfgoedcomité wordt nu opnieuw opgesteld. Daaruit zal moeten blijken of de koloniën morgen wél op de planning staan. "We hopen dat het op de agenda komt, maar niets is 100 procent zeker. Dus aan de ene kant een teleurstelling, maar aan de andere kant hebben we goede hoop. De kans van slagen is heel groot, alleen we moeten nog even wachten", vat Wiersma de dag samen.

Bijl noemt de vertraging in de beslissing 'de grootste dreiging': "Het was een teleurstelling dat het vandaag niet doorging, maar tegelijkertijd was dat eerlijk gezegd ook de grootste dreiging, want verder ligt er een positief advies [van het adviesorgaan van de Unesco, red.], dus daar zitten we eigenlijk niet zozeer meer over in. Ik denk dat het een kwestie van een dag later is en dan gaan we morgen feestvieren."

Ook Peter Sluiter, directeur van museum De Proefkolonie en het Gevangenismuseum, vindt het jammer, maar richt zijn blik op morgen: "Het is niet leuk, maar het goede nieuws is dat we geen negatieve beslissing hebben gekregen. En het uitgestelde goede nieuws is dat het doorgaat. Morgen verder."

