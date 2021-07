FC Emmen bindt gewilde Vlak langer

"Dat betekent dat ik het hier goed naar mijn zin heb", laat Vlak weten. Ik hoorde links en rechts wel dat er belangstelling was, maar ik ziet hier goed op mijn plek. En dat gevoel is klaarblijkelijk wederzijds."

Sinds Vlak in januari de overstap maakte van FC Volendam naar FC Emmen, is hij een vaste waarde op het middenveld. Hij miste sinds zijn komst naar Drenthe slechts twee wedstrijden, waarvan één vanwege een blessure. Hij scoorde één doelpunt, in de eerste overwinning van vorig seizoen tegen PEC Zwolle.

Technisch manager Michel Jansen: "Jari is binnengehaald als jonge, talentvolle speler. Maar hij speelde vrijwel alles, werd een belangrijke speler en heeft het in Emmen onwijs naar zijn zin. Er was de afgelopen tijd interesse van meerdere clubs. Wij wilden hem erg graag behouden, ook voor de langere termijn. Dus zijn we heel blij dat we het contract met hem hebben kunnen verlengen. En het past ook bij waar we mee bezig zijn; samen terug."