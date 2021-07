Comeback Streuer met diskwalificatie en kapotte sensor: 'Die regel is ook gewoon raar''

Ja, hij stond gisteren na de eerste race wel met beker, champagne en bloemen op het podium na zijn derde plaats. Maar dat was, volgens de FIM-reglementen onreglementair. De machine, in combinatie met de coureurs, bleek zes kilo te licht.

"Ik denk dat er een fout is gemaakt bij de officiële weging op donderdag, voor het evenement. Daar kreeg ik te horen dat we zes kilo te licht waren. En dan gaat het niet alleen om het span, maar ook om het gewicht van mij en Jeroen inclusief de pakken. Ik heb vervolgens drie kilo lood aan het span toegevoegd en na de race hadden we bovendien tien liter meer benzine in de tank dan voor de keuring op donderdag. Maar boos zijn of in protest gaan helpt niet. Het valt ook niet meer te bewijzen", aldus Streuer vanochtend.

"Gelukkig", vervolgt de wereldkampioen van 2015, doe ik niet mee voor de wereldtitel dit jaar. Want dan was dit wel erg pijnlijk geweest."

In race 2, vanmiddag, kende Streuer een prima race. Hij startte als zesde en op die plek reed hij ook tot hij iets over de helft van de wedstrijd uitviel. Streuer: "We kampten met een defecte sensor. Dan is het klaar. De motor loopt nog wel, maar reageert niet meer op de gashendel."

'Het is eigenlijk ook een rare regel. We praten hier wel over topsport'

En dus is de sportman in Streuer, na zijn comeback (na bijna vier maanden), teleurgesteld. Maar over zijn rijden is hij absoluut niet ontevreden. "Jeroen en ik hebben voor het eerst samen gereden en we stonden gisteren op het podium. Die zes kilo's zeggen me overigens ook niet zoveel. Het is niet zo dat je automatisch voordeel hebt van minder gewicht. Sterker nog, met meer gewicht als coureur heb je minder last van onderstuur. Die vlieger gaat voor mij niet op, want ik ben 64 kilo."

Streuer gaat nog verder in zijn kritiek over de reglementen wat betreft het gewicht. "Het is eigenlijk gewoon een rare regel. Vroeger moest alléén de motor voldoen aan een minimum gewicht. Dat is ook het eerlijkst. En als je dan 80 of 90 kilo bent, dan moet je daar iets aan doen. Ik doe er ook heel veel voor. Het is tenslotte wel topsport. Maar ik heb niet de illusie dat ze de reglementen gaan aanpassen."

"Maar uiteindelijk", zo sluit Streuer af, "moet ik gewoon blij zijn dat ik totaal geen last heb gehad van mijn rug. Ik ben weer terug."