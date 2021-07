Campinggasten een week lang op kampeertour door Drenthe

"Zolang m'n tent niet afdrijft richting Friesland vind ik alles best", vertelt een enthousiaste Oostingh, die zich aan het begin van de week wel ietwat zorgen maakt over het weer. "Maar regen of geen regen: het wordt sowieso een mooie week", vult Beuke aan.

Campinggevoel

In de serie Campinggasten gaan de verslaggevers op zoek naar het ultieme campinggevoel in Drenthe. "We ontwaken elke dag op een andere plek in onze mooie provincie. De ene keer is dat een rustige camping middenin in het bos, de andere keer een grotere met animatieteam en vrolijke kinderen", legt Beuke uit. "Op de campings gaan we op zoek naar gezellige campinggasten, leuke activiteiten of we rijden bijvoorbeeld naar mooie plekken in de buurt om te zien wat Drenthe in de zomer te bieden heeft", voegt Oostingh daaraan toe.

(verhaal gaat verder na de video)

Avonturen

Iedere avond rond 20.00 uur staat er een uitgebreide video op rtvdrenthe.nl en in de app, met daarin de belevenissen van die dag. Ook zijn de Campinggasten iedere dag live op de radio te horen en in de uitzending van Drenthe Nu te zien.

"We hopen er een gezellige week van te maken, en als je ons tegenkomt: schiet ons gerust aan voor een praatje. Of een bak koffie natuurlijk", besluit Oostingh.