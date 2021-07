Grote verschillen in coronasteun per Drentse gemeente

Sinds de coronacrisis uitbrak heeft de overheid tal van steunmaatregelen afgekondigd. Veel programma's met afkortingen als TOZO, TVL en NOW zijn opgetuigd om de financiële gevolgen te verzachten. Voor inwoners die hiermee nog niet voldoende geholpen zijn, bestaat sinds februari 2021 de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, oftewel de TONK.

Verlies van inkomen

Om aanspraak te maken op de TONK moet je dus een verlies in inkomen hebben. Daar zien we in Drenthe meteen al grote verschillen tussen de gemeenten. Bijna alle gemeenten keerden in februari nog alleen uit als je minstens 30 procent inkomensverlies had. Toen de minister in maart opriep om ruimhartiger om te gaan met de regeling gaven bijna alle gemeenten daar gehoor aan. Alleen Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Borger-Odoorn eisen nog steeds die 30 procent inkomensverlies.

In Aa en Hunze en Assen maak je al aanspraak als je inkomen met 20 procent is afgenomen. De andere gemeenten zitten daar met 25 procent precies tussen. Alleen Meppel springt eruit, daar berekent de gemeente de draagkracht op basis van het sociaal minimum.

Borger-Odoorn kijkt op dit moment naar een mogelijke versoepeling van de voorwaarden. Na het zomerreces neemt het college daar een besluit over.

Eigen vermogen

De meeste Drentse gemeenten stellen ook een maximum aan het eigen vermogen. Als je veel geld hebt, moet je eerst die pot aanspreken. Dat kan vervelend zijn voor zelfstandig ondernemers die spaargeld opzijzetten voor bijvoorbeeld hun pensioen. Ook hier zitten weer grote verschillen tussen. In Hoogeveen, Noordenveld, Westerveld en De Wolden mag een alleenstaande inwoner 6.295 euro aan spaargeld of ander vermogen hebben liggen. In Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo is dat maximaal 50.000 euro.

Hoogte van de steun

De TONK is voorzien om bij te springen in de noodzakelijke woonkosten. Dit gaat vooral om gas, water, licht en huur of hypotheek. In Meppel berekenen ze het steunbedrag op basis van de draagkracht ten opzichte van het sociaal minimum. In zes gemeenten krijg je maximaal 1.000 euro per maand, dat zijn Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe en De Wolden.

In Westerveld krijg je maximaal 600 euro per maand en in Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo en Noordenveld vergoeden ze maximaal 500 euro per maand. Overigens geeft bijvoorbeeld Noordenveld aan dat de gemeente in individuele gevallen af kan wijken van dat bedrag.

Duur

De TONK is in februari ingesteld en loopt in principe eind september weer af, samen met alle andere financiële tegemoetkomingen voor corona. Niet alle gemeenten hebben meteen inzichtelijk hoeveel aanvragen zij voor de TONK hebben ontvangen en gehonoreerd, maar het zijn meestal geen grote getallen. In Meppel hebben zich bijvoorbeeld 40 ondernemers gemeld. Daarnaast zeggen gemeenten dat het aantal aanvragen nauwelijks toeneemt, ook niet nadat ze de voorwaarden hebben versoepeld.