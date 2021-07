Nederland versoepelt reisadviezen, terugkeer wordt wel strenger

Daarmee brengt Nederland zijn reisadviezen in lijn met de meeste andere EU-lidstaten. Reizigers moeten wel blijven voldoen aan de coronavoorwaarden die landen stellen, zo schrijft de NOS na de persverklaring van demissionair premier Rutte.

Bij terugkeer naar Nederland gaan vanaf 8 augustus juist strengere regels gelden, om een nieuwe golf besmettingen door vakantiegangers te voorkomen. Alle reizigers van twaalf jaar en ouder die terugkeren uit een land met een geel reisadvies, hebben een coronabewijs nodig. Dat kan via een volledige vaccinatie die een geldige QR-code geeft in de CoronaCheck-app.

Duitse gasten

Vorige week werd duidelijk dat Nederlanders die naar Duitsland willen reizen ook te maken krijgen met strengere inreisbeperkingen. Alle reizigers vanuit Nederland van zes jaar en ouder moeten vijf dagen in quarantaine als ze niet volledig zijn gevaccineerd.

Dit geldt ook voor Duitsers die nu vakantie vieren in Drenthe. In Parc Sandur bij Emmen is het ondanks de verscherpte coronamaatregelen druk als altijd. Vakantiegangers lopen het recreatiepark in en uit. Een uittocht van Duitse gasten is uitgebleven. Bij terugkomst wacht er een verplichte quarantaine.

Gevolgen vallen mee

"Maar dat is alleen voor niet-volledig gevaccineerden", zegt Bert de Groot aan van Parc Sandur. "Bijna iedereen is goed voorbereid, dus de gevolgen vallen erg mee. We hebben afgelopen weekend een brief verspreid met daarin de nieuwe regels voor Duitse gasten. Nu blijkt dat slechts één bungalow met Duitse gasten eerder leeg komt dan gepland."

Op een totaal van ongeveer 1200 gasten zijn de regels niet iets waar het recreatiepark veel van merkt. "Het is druk, dus een lege bungalow is ook zo weer gevuld", aldus De Groot.