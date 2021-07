Streep door Boerenrockfestival: 'Dit is een klap in je gezicht'

Meerdaagse evenementen mochten al tot halverwege augustus niet gehouden worden, maar dat verbod wordt verlengd tot tenminste 1 september. Dat heeft demissionair premier Mark Rutte vanmiddag bekendgemaakt. Volgens hem is het 'niet verantwoord' om dit soort evenementen door te laten gaan. Het zogeheten hertesten van bezoekers tijdens een festival zou logistiek niet goed te regelen zijn.

En dus is de teleurstelling groot bij het Boerenrockfestival. "Dit is een klap in je gezicht", zegt organisator Bjorn van der Veen. "We zijn op. We hebben er heel veel aan gedaan."

'Geen concessies doen'

Een alternatief festival is voor Van der Veen geen moment aan de orde geweest. "We wilden geen concessies doen", legt hij uit. "Vijftien jaar lang werken we er elk jaar aan om iets moois neer te zetten. Een stap terugzetten willen we niet, want we willen mensen niet teleurstellen." Het festival verzetten naar bijvoorbeeld september was ook geen optie.

Het Boerenrockfestival had het complete programma al een tijd rond. "We konden bij wijze van spreken morgen beginnen", verzucht Van der Veen. Behalve het crossen, zouden ook artiesten als Jannes, Bökkers, Frans Duijts en Mental Theo optreden. Afgelopen maart ging Van der Veen er nog van uit dat het festival door zou gaan.

Mensen die al tickets hadden gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen. "Maar we hopen dat mensen de kaarten behouden, want die zijn volgend jaar ook geldig."

Financiële buffer

Het is de tweede keer dat het Boerenrockfestival vanwege de coronacrisis niet door kan gaan. Volgens Van der Veen heeft de organisatie wel een financiële buffer om ook deze klap op te kunnen vangen, maar is 'een beetje' staatssteun wel nodig. "Er is één iemand in dienst en we hebben auto's die we moeten betalen. Verder hebben we allerlei vaste kosten; we moeten artiesten, podiumbouwers en cateraars aanbetalen. Er is al heel veel geld ingestoken. De overheid zegt 100 procent van de kosten te vergoeden, maar we hebben die nog niet helemaal inzichtelijk."

Van der Veen zit al met al met een dubbel gevoel. "We hoeven niet van dit festival te leven, het is geen baan voor ons. Maar mensen kijken hier zo naar uit. Voor ons was het alles of niets. Als we dat niet kunnen bieden, houdt het op. Dit is verschrikkelijk zuur. Voor nu is het even slikken en weer doorgaan."

Andere evenementen

Een ander meerdaags evenementen, zoals theater- en muziekfestival Groeten uit Grolloo, kan wel 'gewoon' doorgaan. "We worden officieel niet gezien als meerdaags evenement, omdat we elke dag dezelfde voorstelling hebben", zegt organisator Marieanna Snijders. "Dus er komen elke dag nieuwe mensen." Wel zit er naast het festivalterrein een camping waar mensen kunnen overnachten. "Maar mensen zijn hier nooit langer dan 24 uur."